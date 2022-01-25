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Gündem İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu: Saat 13.00'e kadar yasak!
Gündem

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu: Saat 13.00'e kadar yasak!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 5 bin 57 kişinin tahliye edildiğini, bugün saat 13.00’e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyeceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 07:53:00 - 2022-01-25 08:22:29
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu: Saat 13.00'e kadar yasak!

Olumsuz hava koşullarının devam ettiğini paylaşan Vali Yerlikaya yeni kararları duyurdu.

İstanbul'da olumsuz hava koşulları devam ettiğini kaydeden Yerlikaya "Bugün saat 13.00’e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Yolda mahsur kalan 5 bin 57 kişi tahliye edildi

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

"Kıymetli İstanbullular, saat 05.30 itibarıyla yolda mahsur kalan 5057 hemşerimizi tahliye ederken, 3180 hemşerimizi de otellere, misafirhanelere ve yurtlara yerleştirdik. Olumsuz hava koşullarıyla mücadelemiz devam ediyor."

 

 

 

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