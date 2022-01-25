İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu: Saat 13.00'e kadar yasak!
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 5 bin 57 kişinin tahliye edildiğini, bugün saat 13.00’e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyeceğini açıkladı.
Olumsuz hava koşullarının devam ettiğini paylaşan Vali Yerlikaya yeni kararları duyurdu.
İstanbul'da olumsuz hava koşulları devam ettiğini kaydeden Yerlikaya "Bugün saat 13.00’e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir." ifadelerini kullandı.
Yolda mahsur kalan 5 bin 57 kişi tahliye edildi
Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:
"Kıymetli İstanbullular, saat 05.30 itibarıyla yolda mahsur kalan 5057 hemşerimizi tahliye ederken, 3180 hemşerimizi de otellere, misafirhanelere ve yurtlara yerleştirdik. Olumsuz hava koşullarıyla mücadelemiz devam ediyor."