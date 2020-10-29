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Siyaset İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Dahili ve harici düşmanlarımız olmaya devam edecek
Siyaset

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Dahili ve harici düşmanlarımız olmaya devam edecek

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tebrikat Kabulü Töreni'nde konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 10:15:00 - 2020-10-29 10:34:11
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Dahili ve harici düşmanlarımız olmaya devam edecek

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tebrikat Kabulü Töreni'nde  açıklamalarda bulundu.

Vali Yerlikaya'nın konuşmasından satırbaşları:

Geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de dahili ve harici düşmanlarımız olmaya devam edecek. Onlara karşı parolamız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'zafer zafer benimdir diyebilenindir' sözü olacak. Önümüzdeki tüm engelleri bu inanç ve özgüvenle aşacak, cumhuriyeti ilelebet yükseltmeye devam edeceğiz.

Cumhuriyetin hür ve eşit vatandaşları olarak, biz hepimiz bulunduğumuz her yerde, ifa ettiğimiz her görevde, bürokrat, memur, işçi, öğretmen, genç, yaşlı, kadın, erkek... istiklal ve istikbal için unvansız ve ayrımsız mücadele eden atalarımız gibi yeni başarılar elde etmekle mükellefiz.

Üstlendiğimiz bu sorumluluk bir tercih değil, varlık yokluk meselesi.

Her birimiz bu bilinçle, geleceğe doğru yeni yollar açacak, inşallah medeniyet ve cumhuriyetirmizin bayrağını dünya gönderinde en yükseğe taşıyacağız.

Cumhuriyetimizin 97. yılında her zamanki gür sesimizle 'hakimiyet milletindir, sonsuza dek cumhuriyet' diyeceğiz.

Bu duygularla, başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atarürk ve kıymetli silah arkadaşları olmak üzere, cumhuriyetimizi kuran tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Milletimizin selameti devletimizin bekası ve ay yıldızlı bayrağımız uğrunda şehit düşen tüm vatan evlatlarına saygılarımı sunuyorum. Allah hepsinden razı olsun.

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