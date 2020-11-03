İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı: 22.00'da tüm iş yerleri kapatılacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, lokanta, pastane, berber, nikah, düğün salonu, yüzme havuzu, internet kafe, tiyatro, sinema, konser salonu gibi tüm iş yerleri saat 22.00'da kapanacağını açıkladı.

22.00'da iş yerleri kapatılacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Paket servis hariç olmak üzere lokanta, pastane, berber, nikah/düğün salonu, yüzme havuzu, internet kafe, tiyatro/sinema, konser salonu vb. tüm iş yerleri saat 22.00'da kapanacaktır” ifadelerini kullandı.

Erdoğan koronavirüs önlemlerini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada; berber kuaför, nikah salonu, yüzme, internet kafe, halı saha, konser salonu vb yeri tüm işyerlerinin saat 22'de kapanacağını açıkladı. Ayrıca Erdoğan, pazar ve market gibi yoğun insanların olduğu yerlerde denetimin arttırılacağını söyledi.