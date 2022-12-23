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Aktüel İstanbul Valiliğinden vatandaşlara kritik uyarı: İtibar etmeyin
Aktüel

İstanbul Valiliğinden vatandaşlara kritik uyarı: İtibar etmeyin

İstanbul Valiliği, vatandaşların valilik ve diğer kurumların ismini kullanarak yardım talebinde bulunan dolandırıcılara kesinlikle itibar etmemesini istedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-23 20:29:00 -
İstanbul Valiliğinden vatandaşlara kritik uyarı: İtibar etmeyin

Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde kendisini Valilik çalışanı, kaymakam ve benzeri unvanlar kullanarak tanıtan kişi veya kişilerce vatandaşlardan çeşitli yardım taleplerinde bulunulduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Valiliğimizin hiçbir mensubu, herhangi bir sebeple vatandaşlarımızdan maddi yardım talebinde bulunamaz. Vatandaşlarımızın güven ve iyi niyetlerini suistimal ederek menfaat temini amacını taşıyan bu ve benzeri dolandırıcılık girişimlerine kesinlikle itibar edilmemelidir. Bu tür dolandırıcılık faaliyetleriyle ilgili olarak vatandaşlarımızı duyarlı olmaya ve 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeye davet ediyoruz.''

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