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Gündem İstanbul Valiliği’nden son dakika açıklaması! Şiddetli olacak
Gündem

İstanbul Valiliği’nden son dakika açıklaması! Şiddetli olacak

İstanbul Valiliği, İstanbul için şiddetli yağış uyarısı yaptı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul’da bugün aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-18 11:28:00 -
İstanbul Valiliği’nden son dakika açıklaması! Şiddetli olacak

İstanbul Valiliği'nden son dakika uyarısı geldi. Valilikten yapılan açıklamada, "İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin son değerlendirmelerine göre; İstanbul’da bugün aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin son değerlendirmelerine göre; İstanbul’da bugün aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da bugün (18.06.2021 Cuma günü) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgâr, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Sarı uyarı yapıldı

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

 

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