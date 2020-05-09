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Gündem

İstanbul Valiliği'nden saldırganı ayağından vuran bekçiyle ilgili açıklama

İstanbul Valiliği, Arnavutköy'de bekçiye sopayla saldıran şüphelinin bacağından vurularak etkisiz hale getirilmesine ilişkin yaptı. Açıklamada idari ve adli soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 09:47:00 - 2020-05-09 09:59:29

İstanbul Valiliği, 6 Mayıs'ta Anadolu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli çarşı ve mahalle bekçileri tarafından şüphe üzerine bir aracın durdurulduğu belirtildi.

"Sol ayağından hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaraladı"

Açıklamada, şöyle denildi:

''Durdurulan araçta bulunan şahısların kimlik kontrolleri yapılacağı sırada, şüpheli Y.D adlı şahıs, mukavemette bulunmak ve olay mahallinde eline geçirdiği sopa ile saldırmak suretiyle çarşı ve mahalle bekçisi M.A'yı yaralamıştır. Çıkan arbede sırasında çarşı ve mahalle bekçisi M.A, beylik tabancası ile şüpheli Y.D'yi sol ayağından hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralamış, yaralı şahıs Arnavutköy Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır.''

Şüpheli Y.D'nin daha önce "yağma suçu"ndan cezaevi kayıtları olduğunun ifade edildiği açıklamada, konuyla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

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Yorumlar

Ulvi

Şimdi bir sürü sabıkası olan vatandaşı savunacak değilim ama,Videoda görüldüğü kadarı ile şahıs eline sopayı almadan önce bekçi tartaklamaya başlıyor ve adamı silahla vurduğu halde gözü dönmüş bir şekilde hala üstüne yürümeye çalışıyor,zor tutuyorlar.Sokaktan geçeni geçirip kısa bir eğitimle hadi al sana yetki deyip sokağa salarsan sonu böyle olur.Valiliğin yaptığı açıklamadan olayı kapatmaya yönelik bir psikoloji hissettim.İnşallah bunu yapmazlar.
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mehmet

devlet güvenlik güclerimize sahip çıkmalı
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