0553 313 94 23

İstanbul Valiliğinden okullarda kayıt parası toplanmasına ilişkin açıklama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, “Okullarda kayıt esnasında velilerimizden hiçbir şekilde ücret talep edilmeyecektir.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 18:43
İstanbul Valiliğinden okullarda kayıt parası toplanmasına ilişkin açıklama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, “Okullarda kayıt esnasında velilerimizden hiçbir şekilde ücret talep edilmeyecektir. Bu konuda kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı şekilde hareket eden ilgililer hakkında valiliğimizce toplam 55 adet inceleme/soruşturma başlatılmıştır” denildi.


İstanbul Valiliği yeni eğitim öğretimin başlamasına kısa bir süre kala, okullarda bağış adı altında toplanan kayıt parasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Hiçbir şekilde velilerden ücret talep edilmeyeceğinin vurgulandığı açıklamada, kanun ve yönetmeliğe aykırı hareket eden ilgililer hakkında inceleme ve soruşturma başlatılacağı belirtildi. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamalara şu ifadelere yer verildi:


“2019-2020 eğitim ve öğretim yılının açılışına hazırlandığımız bu günlerde; Valiliğimize yapılan çeşitli başvurular ve basında yer alan bazı haberlerde; okul idareleri tarafından öğrenci kayıtları sırasında bağış adı altında velilerden kayıt parası talep edildiği iddia edilmiştir. Anayasa’nın 42’nci maddesi ‘İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır’ hükmünü emreder. Aynı zamanda MEB Okul Aile Birliği Yönetmeliği’nin Birlik Gelirleri başlıklı 15’inci maddesinin 2’nci fıkrasında, ’Birlikler, velileri hiçbir surette bağış yapmaya zorlayamaz, okul kayıt döneminde bağış ve yardım toplayamaz. Ayrıca bakanlık tarafından yürütülen proje ve yapılan protokoller kapsamında okul ve kurumlarda yapılacak faaliyetlerden ücret talep edilemez’ hükmü yer almaktadır. Bu nedenle kayıt esnasında velilerimizden hiçbir şekilde ücret talep edilmeyecektir. Bu konuda yukarıda belirtilen kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı şekilde hareket eden ilgililer hakkında Valiliğimizce toplam 55 adet inceleme/soruşturma başlatılmıştır. Bunlardan 7’si sonuçlandırılmış olup, 3 idareciye ‘idarecilik görevinin alınması’ teklifi getirilmiş, 4 idareciye de muhtelif disiplin cezaları verilmiştir. 48 dosyanın soruşturması halen devam etmektedir. Okullarımıza velilerimizin yaptıkları gönüllü bağışlar haricinde; okul idarecileri veya okul aile birliği yöneticileri tarafından, hiçbir velimizden rızası dışında kayıt ücreti veya bağış talep edilmeyecektir. Yasal mevzuata aykırı hareket eden okul idarecilerine kesinlikle müsamaha gösterilmeyecek, Valiliğimize ulaşan ihbar ve şikayetler ivedilikle değerlendirilerek, ilgililer hakkında gerekli inceleme ve soruşturma başlatılacaktır.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 18:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çardak Yağlı Güreşleri’nde protokol krizi
    1. Çardak Yağlı Güreşleri’nde protokol..
    2. Biruni Üniversitesi öğretim üyesi..
    3. Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa..
    4. "Ruhani ile görüşmeye hazırım"
    5. Ertuğrul Ersoy, Le Havre'de
    6. Leonardo DiCaprio'dan Amazon..
    7. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Pakistanlı..
    8. Samsun'da tarihi silah ele geçirildi
    9. Hakkında 6 ayrı suçtan kaydı olan..
    10. Boğulma tehlikesi geçiren şahıs yaşam..
    11. Ahmet Davutoğlu hakkında suç..
    12. Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, hacdan..
    13. Mehmet Topal, Medipol Başakşehir'de
    14. Mehmet Topal Başakşehir’de
    15. "KARDEMİR'e sahip çıkmak hepimizin..
    16. G7 Zirvesi sona erdi
    17. Kamerun'da tekne battı: 3 ölü, onlarca..
    18. Hababam Sınıfı oyuncusu Faruk Şavlı..
    19. Adıyaman’da bıçaklı kavga: 1’i ağır 5..
    20. Kavgada arada kalıp boynuna makas..
    21. O ilimizde açık alanda alkol yasaklandı
    22. İstanbul Valiliğinden okullarda kayıt..
    23. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    24. Büyük Taarruz’un yıldönümünde..
    25. STK'ler Akdeniz'de göçmen kurtarmaya..
    26. FETÖ'nün 36 yıllık sözde yöneticisi..
    27. Madendeki göçükte yaralanan işçi..
    28. "THK iki misli fiyat istediği için..
    29. Benzin, motorin ve otogaza zam!
    30. Pençe-3 Harekatı'nda 7 terörist daha..
    Orhan Miroğlu'ndan dikkat çeken kayyım açıklaması!
    Orhan Miroğlu'ndan dikkat çeken kayyım açıklaması!
    Hükümette neler oluyor?
    Hükümette neler oluyor?
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”