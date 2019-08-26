0553 313 94 23

İstanbul Valiliğinden "kayıt parası" açıklaması

Valilik:- "Okullarımıza velilerimizin yaptıkları gönüllü bağışlar haricinde; okul idarecileri veya okul aile birliği yöneticileri tarafından, hiçbir velimizden rızası dışında kayıt ücreti veya bağış talep edilmeyecektir"- "Kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı şekilde hareket eden ilgililer hakkında Valiliğimizce toplam 55 inceleme/soruşturma başlatılmıştır"

26 Ağustos 2019 Pazartesi 18:34
İstanbul Valiliğinden "kayıt parası" açıklaması

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliğinden, "Okullarımıza velilerimizin yaptıkları gönüllü bağışlar haricinde; okul idarecileri veya okul aile birliği yöneticileri tarafından, hiçbir velimizden rızası dışında kayıt ücreti veya bağış talep edilmeyecektir." açıklaması yapıldı.

Valilikten, "Okullarda bağış adı altında kayıt parası toplanması" başlığıyla yapılan yazılı açıklamada, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının açılışına hazırlanılan bu günlerde İstanbul Valiliğine yapılan çeşitli başvurular ve basında yer alan bazı haberlerde, okul idareleri tarafından öğrenci kayıtlarısırasında "bağış" adı altında velilerden kayıt parası talep edildiğinin iddia edildiği belirtildi.

Anayasa'nın 42. maddesinin "İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır." hükmünü emrettiği vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Aynı zamanda MEB Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin Birlik Gelirleri başlıklı 15. maddesinin 2. fıkrasında, 'Birlikler, velileri hiçbir surette bağış yapmaya zorlayamaz, okul kayıt döneminde bağış ve yardım toplayamaz. Ayrıca bakanlık tarafından yürütülen proje ve yapılan protokoller kapsamında okul ve kurumlarda yapılacak faaliyetlerden ücret talep edilemez' hükmü yer almaktadır. Bu nedenle kayıt esnasında velilerimizden hiçbir şekilde ücret talep edilmeyecektir.

Bu konuda yukarıda belirtilen kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı şekilde hareket eden ilgililer hakkında Valiliğimizce toplam 55 inceleme/soruşturma başlatılmıştır. Bunlardan 7'si sonuçlandırılmış olup, 3 idareciye 'idarecilik görevinin alınması' teklifi getirilmiş,4 idareciye de muhtelif disiplin cezaları verilmiştir. 48 dosyanın soruşturması halen devam etmektedir. Okullarımıza velilerimizin yaptıkları gönüllü bağışlar haricinde; okul idarecileri veya okul aile birliği yöneticileri tarafından, hiçbir velimizden rızası dışında kayıt ücreti veya bağış talep edilmeyecektir."

Açıklamada, yasal mevzuata aykırı hareket eden okul idarecilerine kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceği,Valiliğe ulaşan ihbar ve şikayetlerin ivedilikle değerlendirilerek, ilgililer hakkında gerekli inceleme ve soruşturmanın başlatılacağı kaydedildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 18:34
  1. açıklama
  2. Valilik

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    1. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    2. Büyük Taarruz’un yıldönümünde..
    3. STK'ler Akdeniz'de göçmen kurtarmaya..
    4. FETÖ'nün 36 yıllık sözde yöneticisi..
    5. Madendeki göçükte yaralanan işçi..
    6. "THK iki misli fiyat istediği için..
    7. Benzin, motorin ve otogaza zam!
    8. Pençe-3 Harekatı'nda 7 terörist daha..
    9. "Hababam Sınıfı" oyuncusu Faruk Şavlı..
    10. Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi'nin yıl..
    11. İstanbul Valiliğinden "kayıt parası"..
    12. Kula Ziraat Odası Başkanı Topal’ın acı..
    13. Karadeniz’de kaybolan gencin cesedi..
    14. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü,..
    15. Köpeğe çarpıp kaçtı
    16. Geleneksel Türk Oyunları Festivali..
    17. Ümraniye’de katliam yapan genç ile..
    18. Manisa Şehir Hastanesi personeli..
    19. Ereğli’deki hırsızlık şüphelileri..
    20. Milli Savunma Bakanlığı:"Pençe-3..
    21. Ankara polisi yaşlı adamı bağlayıp..
    22. İzmir'de bariyerlere çarpan otomobil..
    23. Gaziantep'te "kaçak ilaç" operasyonu
    24. Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3..
    25. Piyasalarda gün sonu
    26. Quaresma'ya Süper Lig'den sürpriz talip!
    27. Borsa günü yatay tamamladı
    28. Muharrem İnce'den HDP ziyaretinde özür..
    29. Borsa, günü düşüşle tamamladı
    30. Yol verme kavgasında boğazına makas..
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    Hükümette neler oluyor?
    Hükümette neler oluyor?
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”