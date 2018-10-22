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İstanbul Valiliği'nden 'dolandırıcılık' açıklaması

İstanbul Valiliği, kendilerini "İstanbul Valisi","vali yardımcısı" veya "özel kalem müdürü" olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanlar hakkında bir açıklama yaparak vatandaşları uyardı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 14:11
İstanbul Valiliği'nden 'dolandırıcılık' açıklaması

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, son zamanlarda kendilerini "İstanbul Valisi", "vali yardımcısı" veya "özel kalem müdürü" olarak tanıtan bazı şahısların, vatandaşları arayarak İstanbul Valiliği'nce bir yardım kampanyası başlatıldığını beyan etmek suretiyle verdikleri hesap numaralarına bağış yapılmasını istediklerinin tespit edildiği belirtildi.

Mağduriyetlerin oluşmaması için vatandaşların dikkatli olmaları ve dolandırıcıların yakalanması için bildirimde bulunmaları istenen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Valiliğimizce başlatılmış herhangi bir yardım kampanyası bulunmamakta olup vatandaşlarımızın bu tür taleplere itibar etmemeleri, verilen hesap numaralarına hiçbir şekilde para aktarmamaları, kendilerini arayan kötü niyetli kişileri en yakın kolluk merkezine veya İstanbul Valiliği'ne gecikmeden bildirmeleri, dolandırıcıların yakalanması ve muhtemel mağduriyetlerin önlenmesi açısından önemlidir."

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 14:11
  1. İstanbul Valiliği
  2. Dolandırıcılık
  3. açıklama

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