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Aktüel

İstanbul Valiliğinden balkondayken başına isabet eden kurşunla ölen kızla ilgili açıklama

İstanbul Valiliği, yabancı uyruklu kız çocuğunun evinin balkonunda bulunduğu sırada başına isabet eden kurşunla ölümüyle ilgili 10 şahsın gözaltına alındığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 18:51:29 -
İstanbul Valiliğinden balkondayken başına isabet eden kurşunla ölen kızla ilgili açıklama

İstanbul Valiliği, yabancı uyruklu kız çocuğunun evinin balkonunda bulunduğu sırada başına isabet eden kurşunla ölümüyle ilgili 10 şahsın gözaltına alındığını açıkladı.


İstanbul Valiliği, geçtiğimiz perşembe günü Bahçelievler Zafer Mahallesi Çayırlı Sokak’taki evinin balkonunda bulunduğu sırada başına isabet eden kurşunla ölen Rama Korbalı isimli yabancı uyruklu kızın ölümüne ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "30 Nisan 2020 Perşembe günü Bahçelievler ilçemiz Zafer Mahallesi Çayırlı Sokak’taki evinin balkonunda bulunduğu esnada, başından isabet eden kurşunla hayatını kaybeden Suriye uyruklu Rama Korbalı isimli kız çocuğunun ölümüne ilişkin olayın şüpheli yada şüphelilerinin tespitine yönelik İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan çalışmalarda, Esenyurt ilçemizde 3 adet silahla birlikte 10 şüpheli şahıs gözaltına alınmış, 2 firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam etmektedir."

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