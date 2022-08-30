İstanbul Valiliği’nden 30 Ağustos bayramlaşma programı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve eşi Hatice Nur Yerlikaya Hanımefendi ev sahipliğinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde düzenlenen programa; 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma, Sahil Güvenlik ve Emniyet Teşkilâtlarının personelleri, adli ve mülkî erkân, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler, akademisyenler, spor, sanat ve iş dünyasından isimler katıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Hatice Nur Yerlikaya Hanımefendi’nin girişte davetlileri karşılaması ile başlayan programda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencileri davetlilere müzik dinletisi gerçekleştirdi.

İstanbul Valiliği tarafından30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel hazırlanan “Büyük Taarruz Çetmili Kara Ali Çavuş ve Oğlu Mehmet” belgesel film gösterimi ile program devam etti.

Törende Vali Yerlikaya, davetlilere hitaben bir konuşma gerçekleştirdi.

“Azın Çoğa, İmanın İmkânlara Karşı Yazdığı Bir Destandı Bu”

Vali Yerlikaya, davetlilerin Zafer Bayramı’nı kutlayarak başladığı konuşmasında, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şu ifadeleri dahi milletimizin karakterini anlatmaya yeter. Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ki: ‘Türk Milleti, yüzyıllardan beri hür ve bağımsız yaşamış ve istiklâli, yaşamanın gereği saymış bir milletin kahraman evlatlarıdır. Bu millet, istiklâlsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.

Bu topraklar ki bağrına hançer saplandığında binlerce Çetmili Kara Ali Çavuşları, Onbaşı Memed’leri, Şahin Beyleri, Kara Fatmaları, Gördesli Makbuleleri ve Yörük Ali Efeleri sinesinden çıkarmasını bilmiştir. Dün böyleydi, bugün böyle ve sonsuza dek de böyle olacak.” ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya konuşmasının devamında, “Bir millet küllerinden doğmak için ayağa kalktı. Sofrasındaki lokmasını, tarlasındaki ekinini, sırtındaki hırkasını serdi Mehmetçiğin önüne. Çünkü evlat yolu gözleyen eli kınalı analarımızın, dedelerimizin, nenelerimizin, gözü yaşlı yetimlerimizin dilinden hiç eksiltmediği duaydı istiklâlimiz. ‘Azın çoğa, İmanın imkânlara karşı yazdığı bir destandı’ bu.” dedi.

“Bizler, Birlikte Büyüğüz ve Birlikte Güçlüyüz”

Vali Yerlikaya, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü;

“22 gün 22 gece süren Sakarya Meydan Savaşı”ndan sonra bir millet, topyekûn taarruza hazırlanıyordu. Öyle bir taarruz olacaktı ki bu, geri dönüşü ve telâfisi yoktu. Sadece 207 bin Mehmetçik değil, koca bir millet çıkacaktı savaş meydanına.30 Ağustos sabahı bir başka doğdu güneş Dumlupınar’da, Çanakkale’de ve Sakarya’da.

Bizler, birlikte büyüğüz ve birlikte güçlüyüz. Vatanımızın ve milletimizin birliğini, dirliğini ve bütünlüğünü muhafaza etmek, kutsal bildiğimiz görevimizdir. İnanmış ve tek yürek olmuş Türk milletini durdurmaya bugüne kadar kimsenin gücü yetmedi, bundan sonra da yetmeyecek. Çünkü yeminimiz var: Güçlü ve Büyüyen Türkiye yolunda Çanakkale’deki gibi dirayetli, Sakarya’daki gibi inançlı ve Dumlupınar’daki gibi azimli olmaya yeminimiz.”