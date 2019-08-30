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İstanbul Valiliğinde 30 Ağustos töreni

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’nci yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Valiliğinde tören düzenlendi.

30 Ağustos 2019 Cuma 11:26
İstanbul Valiliğinde 30 Ağustos töreni

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’nci yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Valiliğinde tören düzenlendi.


İstanbul Valiliğinde Vali Ali Yerlikaya, 1’inci Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Musa Avsever ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yerlerini almasıyla birlikte tebrik töreni başladı. Programa generaller, amiraller, cumhuriyet başsavcıları, yabancı ülke temsilcileri, mülki ve idari yetkililer de katıldı.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 11:26
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