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Aktüel

İstanbul Valiliği "yeni normal" denetimleri gerçekleştirdi

Denetlenen 3 bin 241 işletmeden 41'ine cezai işlem uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-06-16 12:09:00 -
İstanbul Valiliği "yeni normal" denetimleri gerçekleştirdi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, "yeni normal"e uyulması konusunda kent genelinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından denetimlerle ilgili paylaşımda bulundu.

Vali Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da dün gece "yeni normal" kapsamında, Turizm İşletme Belgesi olanlar dahil 3 bin 241 işletme denetlendi, 41 iş yerine cezai işlem uygulandı. 102 konaklama tesisinin 4’üne işlem yapıldı. Kurallara uyalım, uymayanları 155 ve 156’ya bildirelim."

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