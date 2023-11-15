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Siyaset İstanbul Valiliği uyardı! Kuvvetli sağanak bekleniyor
Siyaset

İstanbul Valiliği uyardı! Kuvvetli sağanak bekleniyor

Yeniakit Publisher
2023-11-15 15:14:00 -
İstanbul Valiliği uyardı! Kuvvetli sağanak bekleniyor

İstanbul Valiliği, akşam saatlerinden itibaren başlayacak kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşların tedbirli olması uyarısında bulundu.

Valiliğin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, bu akşam saatlerinden sonra Marmara'da görülecek sağanağın, bölgenin doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova) gece ve yarın sabah saatlerinde yerel kuvvetli (20-40 kg/m2) olmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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