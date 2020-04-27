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Aktüel

İstanbul Valiliği, sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan işlemleri açıkladı

İstanbul Valiliği, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında 5 bin 501 kişiye idari işlem yapıldığı, 50 bin 417 trafik denetiminde 203 cezai işlem uygulandığı duyuruldu.

2020-04-27 01:01:23 -
İstanbul Valiliği, sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan işlemleri açıkladı

İstanbul Valiliği, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında 5 bin 501 kişiye idari işlem yapıldığı, 50 bin 417 trafik denetiminde 203 cezai işlem uygulandığı duyuruldu.


İstanbul Valiliği, sosyal medya hesabı Twitter’dan yapılan paylaşımla bu gece 24.00 itibariyle sona eren 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında Hafzıssıhha kararları ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere yönelik yapılan işlemleri açıklandı. İstanbul Valiliği’nden yapılan paylaşımda, “23-26 Nisan tarihleri arasında İstanbul’da; Hıfzıssıhha kararları ve sokağa çakma yasağını ihlal nedeniyle toplam 5 bin 501 idari işlem yapıldı. Ayrıca, 50 bin 417 trafik denetiminde 203 ceza işlemi uygulandı. Yasağa uyan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

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