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Eğitim İstanbul valiliği kar tatili açıklaması son dakika
Eğitim

İstanbul valiliği kar tatili açıklaması son dakika

İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması son durum | İstanbul’un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Bu sebeple milyonlarca öğrenci yarın yani 20 Ocak Perşembe günü mega kentte okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. 20 Ocak İstanbul okullar tatil mi?

Yeniakit Publisher
2022-01-19 13:59:00 -
İstanbul valiliği kar tatili açıklaması son dakika

İstanbulluların merakla beklediği kar bazı ilçelerde hissedilmeye başladı. Hem aileler hem de öğrenciler bu sebeple okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Peki, yarın okullar tatil olur mu?

İstanbul valiliği kar tatili açıklaması son dakika

İstanbul’da kar yağışının etkili olmaya başlamasından  sonra öğrenciler ve veliler yarın okulların tatil olup olmayacağını öğrenmek için İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın twitter hesabını takip etmeye başladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın İstanbul’da 20 Ocak Perşembe (yarın) okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin açıklamayı hem İstanbul Valiliği twitter hesabından hem de kendi twitter hesabından duyurması beleniyor.

Şimdilik 20 Ocak Perşembe gününe ilişkin bir tatil açıklaması bulunmuyor. Konu hakkında sıcak bir gelişme olur ve açıklama yapılırsa haberlerimizde yer vereceğiz.

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