İstanbul Valiliği, "Aileler Üniversitede Projesi" kapsamında iş birliği protokolü imzaladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği ile Üsküdar Üniversitesi ve NPİSTANBUL Beyin Hastanesi arasında, "Aileler Üniversitede Projesi" kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

İstanbul Valiliğinde gerçekleştirilen protokol imza törenine, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan ile NP İstanbul Beyin Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Tarhan katıldı.



- "Projenin güzel netice vermesini temenni ediyorum"



Vali Yerlikaya, imza töreninde yaptığı konuşmada, Üsküdar Üniversitesi ve NPİSTANBUL Hastanesi ile ortağı oldukları bu projeyle bireylerin bilinçlendirilmesi, ailelerin huzur ve mutluluğu yakalaması, filmin sonunda da toplumun güçlendirilmesinin amaçlandığını belirtti.



Ailenin toplum için ne kadar önemli olduğuna değinen Vali Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Toplumun en önemli temel taşı aile. Dolayısıyla biz yuvalarımızın huzur, mutluluk ve esenlik ortamında kalması için elimizden gelen bütün gayreti göstermeliyiz. Bu pandemi süresi içerisinde de mümkün olduğu kadar sosyalleşememekle ilgili bir sorunumuz var. Daha çok işimize oradan evimize, mümkün olduğu kadar kalabalıklardan, sosyal çevrelerden uzak durmaya çalışıyoruz.



Bireyin bilinçlendirilmesi ve ailede huzurla ilgili sorunların çözümünde iletişimin nasıl kurulacağıyla ilgili bilimsel bir yol göstericiliğe ihtiyaç var. Bunu Üsküdar Üniversitemiz ki bu noktada Nevzat Hocamızın gerçekten kariyeri tartışılmaz, tecrübesi tartışılmaz, aynı şekilde NPİSTANBUL Hastanemizin de başarısı ortada. İş birliğiyle çevrim içi ortamlarda yani sanal ortamlarda aileler müracaat ettiği zaman onlarla ilgili sorunlar ve tespitler belirli bir şablon dahilinde inceleniyor ve kabul edilenlerle de ilgili belirli bir prosedürle eğitim çalışmaları devam ediyor."

Yerlikaya, 16 Haziran-Ağustos tarihleri içerisinde ilk başlangıç demosunun yapıldığını belirterek, "Oradaki artılar, eksiler görüldü ama artıların çok fazla olduğunu büyük bir memnuniyetle ifade etmek lazım. Şimdi biz bunu İstanbul Valiliği olarak daha büyük kesimlere ulaştırmak istiyoruz, temel hedefimiz bu. Ben bu gayretin güzel netice vermesini temenni ediyorum. Rektör Hocamızın şahsında Üsküdar Üniversitemize Fırat Bey şahsında NPİstanbul Beyin Hastanemizin yönetimi ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Ailelerimizin huzuru ve mutluluğu daim olsun." ifadelerini kulandı.

- "Ailenin sihirli kelimesi iş birliği"



Prof. Dr. Nevzat Tarhan da Vali Yerlikaya'ya projeye verdikleri destek için teşekkür etti.



"Aileler Üniversitede Protokolü"nün uzun bir emek sonunda sonunda hazırlandığını belirten Tarhan, şunları kaydetti:

"Bu 6 aylık bir proje. Eyüp, Pendik, Gaziosmanpaşa ve Üsküdar kaymakamlıklarının Üsküdar Üniversitesi ve NP Hastanesi ile birlikte yürütecekleri bu proje ile ailelere dokunmak istiyoruz. Özellikle koruyucu ruh sağlığı açısından boşanma sürecine gelmiş ailelere faydalı olmaktan daha önemlisi, insanlara nasıl aile olunduğunun öğretilmesi. Aileyle ilgili ailedeki sihirli kelime 'iş birliği'. Ailede, kadın-erkek-çocuk arasındaki iş birliğinin öğretilmesi ve bu konularda problem çözme yöntemlerini çalışıyoruz. Burada Valimizin tavsiyeleriyle bunu resmi protokol haline getirdik ve bunu bir 6 aylık süre içerisinde yapacağız. Birinci etabı pilot projeydi, ikinci etapla başlayacağız. Bu, inşallah ailelere gelecek kuşaklara faydası olacak bir proje diye düşünüyorum."