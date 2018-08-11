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İstanbul Üsküdar'da kazı sırasında 2 küp bulundu

İstanbul'da bir okulun kanalizasyon çalışması sırasında 2 küp bulundu. Kazı alanı güvenlik şeridiyle kapatılırken bulunan malzemeleri incelemek üzere olay yerine müzeler müdürlüğünden uzman ekiplerin gelmesi bekleniyor.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 11:27
İstanbul Üsküdar'da kazı sırasında 2 küp bulundu

Üsküdar Mimar Sinan Mahallesi Fahri Atabey Caddesi üzerinde bulunan Halil Rüştü İlkokulu bahçesinde atık su ve kanalizasyon çalışması yapan kepçe operarötü kazı sırasında küp gördü.

Çalışmaları durduran ekipler polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırdı. Daha sonra kazı yapılan alandan alınan 2 küp, el arabasına konuldu. Küplerin incelenmesi için olay yerine yetkililerin gelmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 11:27
  1. üsküdar

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