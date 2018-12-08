İstanbul Üniversitesi’nden ‘Kitlesel Fonlama Merkezi’

Türkiye’nin ilk öğrenci odaklı Üniversite Kitlesel Fonlama Merkezi, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde kuruluyor. “Ürün veya proje geliştirmek isteyenler için alternatif bir finansman yöntemi olarak internet üzerinden ön talep oluşturma ve iş avansı toplama faaliyeti” olarak tanımlanan ‘Kitlesel Fonlama’ tanıtım toplantısı 11 Aralık Salı günü İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilecek.