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Aktüel İstanbul Üniversitesi'nden İsrail'e boykot kararı
Aktüel

İstanbul Üniversitesi'nden İsrail'e boykot kararı

Yeniakit Publisher
2023-11-20 18:18:00 -
İstanbul Üniversitesi'nden İsrail'e boykot kararı

İstanbul Üniversitesi (İÜ), Gazze'ye saldırılarına devam eden İsrail'e her türlü destek veren şirket, kurum ve markalar için boykot kararı aldı.

İÜ'nün sosyal medya hesabından "Bilim reddeder" başlığıyla yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Vicdanını ve insafını rafa kaldırmış, kadın, erkek, yaşlı, genç, bebek, çocuk demeden katleden, resmen soykırım yaparak insan haklarını ayaklar altına almış bir ülkeye destek verenleri en başta bilim reddeder. Biz de üniversite olarak terörist ülkeye her türlü destek veren tüm şirket, kurum ve markaları tamamıyla reddediyoruz."  

 

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