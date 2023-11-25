İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden Gazze için kermes ve müzayede
İsrail'in Filistin'e yönelik alçak saldırıları devam ederken Gazze'ye destek çığ gibi büyüyor. Son olarak İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri tarafından kermes ve müzayede düzenlenecek.
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğrenci Komisyonu ve Kulüpleri ortaklığında Filistin'e destek amacıyla kermes ve müzayede düzenlenecek.
Fakülte öğrencileri organizasyonluğunda, birbirinden çeşitli ürünlerin satışı gerçekleşecek. Kermesin sonrasında ise kitap müzayedesi olacak.
Kermes 29 Kasım ve 30 Kasım tarihlerinde yapılacak. Müzayede ise 1 Aralık Cuma günü olacak.