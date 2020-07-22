İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF sınav sonuçları için beklentiye giren öğrenciler, 20 Temmuz saat 23.59'da sona erecek olan sınavların ardından sınav sonuçları için yapılacak açıklamaya kilitlenecek. Yüzlerce kişinin sorguladığı konular arasında yer alan AUZEF sınav sonuçları, değerlendirme işleminin tamamlanmasının ardından öğrenci bilgi sistemi üzerinden görüntülenebilecek.

AUZEF bitirme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF final sınav sonuç tarihi için İstanbul Üniversitesi'nden yapılmış bir açıklama yok. Bir önceki sınavın sonuçları 3 gün içinde açıklanmıştı. Şimdi gözler 23 Temmuz'a çevrilmiş durumda.

AUZEF geçme notu nasıl hesaplanır?

Açık ve uzaktan öğretim programlarındaki tüm derslerde, bir ders için Ham Başarı Puanı hesaplanırken yarıyıl/yıl içi etkinliklerin etkisi en fazla %40, yarıyıl/yıl sonu sınavının etkisi ise en az %60 ağırlık katsayısı alınarak ortalama puan hesaplanır.Uzaktan öğretim programlarında, Ders Ham Başarı Puanı hesaplanırken derse devam ile ilgili durum, yarıyıl/yıl içi etkinlik puanına %20 ağırlık katsayısı ile etki eder. Sadece bir ara sınavın yapıldığı uzaktan öğretim programlarında yarıyıl/yıl içi etkinliklerin puanı hesaplanırken derse devam durumunun etkisi %20; ara sınavın etkisi %80’dir.