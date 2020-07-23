İstanbul Üniversitesi Auzef final sınav sonuçları açıklandı!
AUZEF sınav sonuçları son dakika! İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi final sınavları son dakika açıklandı.
10-20 Temmuz tarihlerinde online olarak gerçekleştirlen İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavların ardından gözler AUZEF sınav sonuçlarına çevrilmişti.İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi final sonuçları açıklandı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Bahar Dönemi Bitirme (Final) sınavları 10 Temmuz 2020 saat 06:00’da başlamış olup 20 Temmuz 2020 saat 23:59’da sona ermişti. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi Bitirme (Final) sınavlarına https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden öğrenilmekte.