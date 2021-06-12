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Ekonomi İstanbul Üniversitesi 5 Araştırma Görevlisi ve 7 Öğretim Görevlisi alıyor
Ekonomi

İstanbul Üniversitesi 5 Araştırma Görevlisi ve 7 Öğretim Görevlisi alıyor

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 5 Araştırma Görevlisi ve 7 Öğretim Görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-12 13:35:00 -
İstanbul Üniversitesi 5 Araştırma Görevlisi ve 7 Öğretim Görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göreİstanbul Üniversitesi ilanda isimleri yazılı birimlerine, 15.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 10 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddeleri, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesi ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi (Uygulama/Ders verecek) ve Araştırma Görevlisi kadrolarına (şahsen veya posta yoluyla) eleman alınacak.

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