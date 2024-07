İstanbul Üniversitesi 11 dünya sıralamasının tümünde yer alan 6 üniversiteden biri oldu

Rapora göre İstanbul Üniversitesi, 11 dünya sıralamasının 11’inde de yer alan 6 üniversiteden (Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Ege Üniversitesi) biri olma başarısını gösterdi.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NDEN BİR ULUSLARARASI BAŞARI DAHA

Türkiye’nin en köklü eğitim kurumu olan İstanbul Üniversitesi, 2024 CWUR sıralamasında Türkiye'de 3'üncü, dünyada 693'üncü sırada ve Eğitim başlığında ilk 500'de yer alarak dünyanın en iyi 2 bin üniversitesi arasına girmeyi başardı.

Sıralamaya giren 50 Türk üniversitesi arasında 3'üncü olan İstanbul Üniversitesi; mezunların istihdamı, eğitim öğretim faaliyetlerinde kalite, üst düzey dergilerde yapılan yayın sayısı, etki puanları ve atıf kriterlerindeki niteliğini uluslararası standartlarda tescillemiş oldu.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, TYÇ LOGOLU PROGRAMLARI İLE KÜRESEL REKABET GÜCÜNÜ ARTIRIYOR

Türkiye’nin en köklü eğitim kurumlarından biri olan İstanbul Üniversitesi, akademik nitelik ve bilimsel başarı standartlarında yeni başarılara imza atmaya devam ediyor.

İstanbul Üniversitesi'nin çeşitli fakültelerinde yer alan 17 lisans program, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) ile uyumlu olarak tasarlanan ve ülkemizin eğitim sistemini iyileştirmede ve uluslararası tanınırlık sağlamada önemli bir rol oynayan TYÇ Logosunu almaya hak kazandı. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosunun alınmasıyla birlikte İstanbul Üniversitesi’nin marka değerine yeni bir başarı daha eklenmiş oldu.

İstanbul Üniversitesi fakültelerine bağlı 17 farklı programın TYÇ logosunu almasıyla uluslararası karşılaştırılabilirlik ve tanınırlık hedeflerine ulaşmada önemli bir adım atıldı.

Eczacılık, Psikoloji, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İktisat, İşletme, Maliye, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile Turizm İşletmeciliği programları TYÇ logosunu alan programları arasında yer aldı.

Yükseköğretim ve üst ortaöğretim ile staj yeterliliklerinin ve yurt dışında geçirilen öğrenim dönemlerinin karşılıklı olarak tanınmasına imkân sağlayacak olan TYÇ logosuna hak kazanan diğer programlar ise Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo, Televizyon ve Sinema, Tıp, İşletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile Lojistik Yönetimi programları oldu.

Söz konusu logo ile birlikte; Avrupa Birliği’nin mesleki yeterliliklerin tanınmasına ilişkin direktifi gereği, öğrencilerin mezun olduktan sonra yurt dışında mesleklerini icra etmeleri kolaylaştırılırken, Lizbon Antlaşması gereği akademik yeterliliklerin Avrupa’da ve Avrupa dışında da tanınması sağlanacak.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NİN AÇIK BİLİME KÖKLÜ KATKISI: İSTANBUL UNIVERSITY PRESS

İstanbul Üniversitesi (İÜ) bünyesinde “açık bilime hizmet” anlayışıyla uluslararası yayıncılık ve etik prensipleriyle uyumlu, yüksek kalitede bilimsel dergiler ve kitaplar yayınlayan “İstanbul University Press” bilimsel bilginin üretimi ve yayılımına katkıda bulunmaya devam ediyor.

Sosyal Bilimler, Mühendislik ve Teknoloji, Sanat ve Beşerî Bilimler başta olmak üzere çeşitli kategorilerde toplamda 32 bin 254 yazarın katkılarıyla hazırlanan 67 dergi, 332 kitap, 38 bin 235 makaleyi açık erişim ilkesiyle yayımlıyor. Bünyesinde Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca eserler barındıran İstanbul University Press yayımladığı her eseri uluslararası yayıncılık standartlarıyla çift taraflı kör hakemlik sürecinden geçirerek titizlikle bilimsel araştırmacıların istifadesine sunuyor.

2 Yılda Kitap Yayımcılığında Yüzde 791’lik Dev Artış

2021 yılından 2023’e yayımlanan çalışma sayısında dergi kategorisinde yüzde 21, kitap kategorisinde yüzde 791, makale kategorisinde yüzde 14’lük artış gösteren İstanbul University Press; niceliksel artışın yanında nitelikten de ödün vermeden yüksek kaliteli içerik ilkesiyle çalışmalarını sürdürüyor. Gayri ticari, ücretsiz ve açık erişimli bilimsel yayıncılığın öncüsü olmayı kararlılıkla sürdüren yayınevi, İstanbul Üniversitesi’nin Türkiye Yüzyılı’nı Bilim Yüzyılı’na çevirmesine katkıda bulunuyor. İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülsüm Ak’ın baş editörlüğünde ve alanında yetkin akademisyenlerden oluşan editör kurulu tarafından yürütülen yayın çalışmaları en yüksek yayın etiği standartlarını benimsiyor ve yayıncılık faaliyetlerini bu standartlara bağlı olarak sürdürüyor. Committee on Publication Ethics (COPE), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) ve World Association of Medical Editors (WAME) tarafından yayınlanan “Bilimsel Yayıncılıkta Şeffaflık ve En İyi Uygulama İlkeleri” yayın sürecinin şekillenmesinde takip ediliyor ve International Committee of Medical Journal Editors (ICJME) ve Council of Science Editors'ın (CSE) önerileri ve yönergeleri de dikkate alınıyor.

Yüzyılı Aşan Bilimsel Yayıncılık Tecrübesi

İstanbul Üniversitesi’nde bilimsel yayıncılık, Üniversite’nin tarihi gibi köklü bir geçmişe sahiptir. İstanbul Üniversitesi’nin ilk nüveleri dünya tarihinde Yeni Çağ’ın başlangıcı olan 1453’e uzanır. Eğitim kurumu olarak tesis edilen Fatih Medresesi, yüksek eğitim kurumu Darülfünûn’a giden yolu açar ve Darülfünûn 1933 yılında İstanbul Üniversitesi’ne dönüşür. Bütün bu süreçte, yüzyıllar boyunca, tıp, matematik, astronomi, haritacılık, coğrafya, tarih, felsefe, din, edebiyat, dil, hukuk vb gibi çeşitli bilim ve alanlarda eğitim verilir. İstanbul Üniversitesi tarafından yayınlanan kitap ve dergilerin tarihi ise 1900’lerden başlar. Fen, tıp, sosyal bilim ve beşeri bilimlerin disiplinlerinden birçok konuda yapılan yayınların portfolyosu, monograflar, akademik referans kitapları, ders kitapları, uzmanlara yönelik kitaplar, öğrencilere yönelik kitaplarla 9 bini aşmıştır. Kitapların yanısıra, 1900’lerden beri yayınlanan akademik dergiler bir diğer değerli kaynaktır. Darülfünûn Tıp Fakültesi Dergisi, Darülfünûn Edebiyat Fakültesi Dergisi, Darülfünûn Fen Bilimleri Fakültesi Dergisi, İstanbul Üniversitesi’nin 1916 yılından yayınlamaya başladığı en eski dergilerdir. Bu dergilerin isimleri yıllar içinde değişmiştir ancak hala yayınlanmaya devam etmektedir.

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI (SKS), ÖĞRENCİLERE ÇOK ÇEŞİTLİ İMKÂNLAR SUNUYOR

İstanbul Üniversitesi öğrencileri; SKS tarafından yürütülen çeşitli çalışmalar sayesinde; sağlık, kültür, sanat, spor gibi birçok alanda destekleniyor.

Öğrencileri beslenme, barınma, sağlık, kültür ve spor hizmetlerinden en üst düzeyde yararlanması için önemli çalışmalar gerçekleştiren SKS, sosyal ihtiyaçların karşılanması noktasında birçok faaliyete imza atıyor.

Başarı Burslarıyla Öğrencileri Destekliyor

İstanbul Üniversitesi, KYK burslarının yanı sıra çeşitli kurumlarla da faaliyetler yürütüyor. Bu faaliyetler neticesinde, İstanbul Üniversitesi misyonuna ve vizyonuna uygun olan pek çok kurum İstanbul Üniversitesi'ni destekliyor. Bunun yanı sıra İstanbul Üniversitesi, öğrencilerine başarı bursu ve özel burs imkânları da tanıyor.

Öğrencilerin çeşitli kurumlardan burs alabilmeleri için SKS birimi iletişime geçerek adeta bir köprü görevi üstleniyor. İlgili kurumlarla anlaşılmasının ardından, öğrencilerin bursun ne zaman başlayacağı, başvuru şartlarının neler olduğu gibi soruların yanıtını bulabiliyor. Bursların duyuru ve başvuruları Eylül ayı başında başlıyor, Kasım ayı itibarıyla da sona erer. Vakıfların burs başvuruları ise kendilerinin belirlemiş olduğu takvime göre işliyor. Burslardan haberdar olmak için www.istanbul.edu.tr ve sks.istanbul.edu.tr adresleri takip edilmeli.

Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sıralamasında ilk 500’e girerek üniversitenin tercih eden öğrencilerine aylık burs ödemesi, dizüstü bilgisayar gibi teşvik ödülleri veriliyor. Ayrıca kontenjan dahilinde belirlenen kriterler çerçevesinde öğrencilerimize yemek bursu da veriliyor

Ülkemizde bulunan tüm öğrenciler burs (karşılıksız)/ kredi (geri ödemeli) burslara başvurabiliyor. Aynı zamanda yine tüm öğrenciler yurt imkânı için de başvurularını gerçekleştirebiliyor.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü ayrıca, herhangi bir kamu kuruluşundan burs almayan öğrencilere rektörlük bursu ile destekliyor. İstanbul Üniversitesi’ne bağlı bulunan İstanbul Üniversitesi Araştırma ve Yardım Vakfı, Dr. Ziya Gün İstanbul Üniversitesi’ne Yardım Vakfı ve Evrendilekler Vakfı tüm öğrencilere ilk 500 bursu, başarı bursu, ihtiyaç bursu, özel tercihli burslar ve ödüller veriyor. Başvurular ve ayrıntılı bilgi için iurektorlukvakiflari.com adresini ziyaret edilebilir.

Sağlıklı Barınma, Kaliteli Yemek İmkânları...

Bahçelievler’de bulunan Ömer Halisdemir Öğrenci Yurdunda kız öğrencilere hizmet veriyor. Bahçelievler ilçesinde 5 katlı tek blok halinde yer alan yurdun odaları 2, 3 ve 4 kişilik olup, her katta tuvalet, banyo ve etüt odaları bulunuyor. Çamaşırhane, 24 saat sıcak su ve internet hizmetinin bulunduğu yurt binası, Yenibosna metrobüs ve metro duraklarına 800 metre mesafede.

Üniversite, öğrenciler, akademik ve idari personellere yemekhane imkânı sunuyor.

Yemekhaneler nerede bulunuyor?

İÜ Yerleşkelerindeki Yemekhanelerin konumları ve kapasiteleri ise şu şekilde:

İÜ Beyazıt Kampüsü Yemekhanesi

Beyazıt (Çelik) Merkez Kampüsü - Öğrenci 1 Salon

Beyazıt (Esnaf) Kampüsü - Öğrenci Yemekhanesi 3 Salon

Fen-Edebiyat Fakültesi Yemekhanesi - Memur 1 Salon

İlahiyat Fakültesi Yemekhanesi – Memur 1 - Öğrenci 1 Salon

Konservatuvar Yemekhanesi - Memur + Öğrenci 1 Salon

AUZEF Memur 1 Salon

İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Çapa Yerleşkesi Yemekhanesi

Çapa (Çelik) Kampüsü – Öğrenci, Personel 1 Salon

Öğrenciler Sosyal Aktivitelerle Çok Yönlü Gelişiyor

Üniversite öğrencilere çeşitli sanat ve spor dallarında gerçekleştirecekleri sosyal aktivite ve projelerle ilgili çalışma alanlarını genişletmek ve onlara bu konularda çeşitli imkânlar sağlamaya önem veriyor. Bu bağlamda öğrencilerinin eğitimlerini destekleyerek sosyalleşmelerini sağlayan öğrenci kulüpleri, öğrencilerin ekip çalışması yatkınlıklarını geliştiren oluşumlar olarak önem arz ediyor. İstanbul Üniversitesi’nde Öğrenci Kültür Merkezi (ÖKM) bünyesinde çalışmalarını sürdüren öğrenci kulüpleri, planlı ve organize yürüttükleri etkinliklerle geniş kitlelere ulaşan çalışmalara imza atıyor. Öğrenci kulüpleri; ortak ilgiye sahip öğrencileri bir araya getirip sosyalleştirerek ve ekip halinde öğrenme becerisini geliştirerek öğrencilere birçok alanda kazanım sağlıyor. Öğrenci Kulüpleri Yönergesi’ne göre yürütülen etkinliklerle yarınlara hazırlanan öğrenciler, üniversite bünyesindeki kurumsal yapılar ve sivil toplum örgütleriyle ortaklaşa çalışmalar gerçekleştirerek yeteneklerini geliştiriyor.

İstanbul Üniversitesi’nin öğrenci kulüpleri çok geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Sanat, spor ve bilim alanlarında yer alan kulüplerin yanı sıra gönüllülük esasına dayanan sosyal sorumluluk projeleri üreten, akademik araştırma odaklı olan, sosyal aktivite odaklı ve sadece hobi-eğlence-oyun alanlarına hitap eden kulüplerin bulunduğu İstanbul Üniversitesi’nde; fakülte, enstitü ve araştırma merkezlerine bağlı olarak yürütülen eğitim ve araştırma alanlarıyla ilgili öğrenci kulüpleri de mevcut.

İstanbul Üniversitesi bünyesinde toplam 263 kulüp 9 bin 767 üyesi ile faaliyet gösteriyor. Bilimsel Araştırmalar- Akademik (19), Beşerî Disiplinler (32), Edebiyat Dil bilim (11), Fen Bilimleri –Teknoloji (11), Kültür- Sanat –Sosyal (85), Mesleki (69), Sağlık Bilimleri (3), Sosyal Sorumluluk (27), Tarih (6) olmak üzere birçok alanda etkin olan kulüplerimiz, nitelik ve nicelik bakımından üniversitemizin gücünü gösteriyor. Bu kulüpler her yıl resmiyete yansıyan 1324’ten fazla faaliyete imza atıyor.

Kulüp (Topluluk) sayısı / Üye Sayısı: 263 / 9 bin 767

Faaliyet Sayısı / Kulüp faaliyetlerine katılan öğrenci sayısı: 1324 / 85 bin 695

İstanbul Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Tarafından Gerçekleştirilen Faaliyetlerden Örnekler;

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kulübü, tüm ülkemizi derinden sarsan ve etkileyen deprem faciası sonrasında kulüb yönetim kurulu ve üyeleriyle birlikte bir koordinasyon ekibi kurdu. Ulaşabildikleri depremzedelere ulaşarak ihtiyaçlarını öğrenip ekipler arasında köprü oluşturmaya çabaladılar.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kulübü, “Sosyal Politika Perspektifinde Kayıtdışı İstihdam: Göç ve İşsizlik” konulu etkinliği gerçekleştirdi.

Ekoloji Kulübü, Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'ni gezdi. Bu benzersiz bahçe, 700'den fazla tıbbi bitki içermekteydi. Birlikte gezerek farklı bitki türlerini keşfettiler ve bu bitkilerin çeşitli kullanım alanları hakkında bilgiler aldılar.

Girişimcilik Kulübü, “Shift Up Zirvesi” etkinliğini gerçekleştirdi. Shift Up'ın geleneği haline gelen zirveleri her yıl binlerce katılımcı, onlarca konuşmacı ve startup'ı ağırlıyor. Yeniliği ve inovasyonu hedef edinmiş kişilerin bir araya geldiği zirveler için bir etkileşim noktası denilebilir.

Hukuk Simülasyonları Kulübü, Cemal Reşit Rey Salonu’ndaki “Yürek Isıtan Sanat Işığı” konserine katılım sağladı. Kulüb, konser davetlilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı ile sohbet etme fırsatı buldu.

Hayvan Hakları Kulübü, Kulüp üyeleriyle birlikte Fatih Belediyesi’nin düzenlediği yerel hayvan koruma görevlisi eğitimine katıldı.

Gastronomi Kulübü, “Selda Güleç ile Bal Kabağı” atölyesini gerçekleştirdi.

Avrupa İlişkileri Kulübü, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik Müzakereleri başlıklı Diplomasi Forumu etkinliğine katıldı.

Kulüpler kendi faaliyet alanları kapsamında 1324 etkinlik gerçekleştirdi.

Sporun Pek Çok Dalında İddialıyız…

İÜ Spor Birliği Kulübü, Türkiye’deki üniversiteler içerisinde kulüpleşmiş nadir kurumlardan birisi. Köklü kuruluşuyla profesyonel liglerde takımlar bulunuyor. Bunun yanında fakülte kulüplerini, bireysel sporları ayrıca destekliyor. Her yıl düzenlenen spor şenlikleriyle fakülteler arası müsabakalar düzenleniyor. Böylece öğrenciler sosyalleşmesini, farklı disiplinlerden arkadaşlar edinmesini amaçlıyorlar. Her yıl düzenlenen üniversiteler arası müsabakalara da takımlar gönderiyorlar. Böylece öğrenciler sportif faaliyetlerini aksatmamalarını amaçlanıyor.

İÜ Spor Birliği Kulübünde faaliyet gösteren bazı branşlar şu şekilde: Atletizm, Badminton, Basketbol, Bisiklet, Boks, Briç, Buz Hokeyi, Dağcılık, Dans, Dragon Bot, Eskrim, Futbol, Futsal, Hentbol, Judo, Karate, Kayak & Snowboard, Kick Boks, Korumalı Futbol, Masa Tenisi, Muaythai, Okçuluk, Rafting, Ragbi, Satranç, Tenis, Voleybol, Wushu, Yelken, Yüzme.

Üniversite öğrencileri, öğretim üyeleri ve çalışanlarına fiziksel egzersiz ve çeşitli spor branşlarında düzenli spor yapma imkânı sunmak, onları müsabakalara hazırlamak, sportif faaliyetler düzenlemek, sağlıklı yaşam için bedensel hareketliliği teşvik etmek istiyor. Tüm bireylerinin aktif olduğu, dileyen herkesin fiziksel aktivite yapabildiği, tüm öğrencilerimizin spor ahlakı, felsefesi ve yapma alışkanlığı edindiği bir üniversite ortamı yaratmayı amaçlıyor.

Öğrencilerin Sağlığı Her Zaman Önceliğimiz...

İstanbul Üniversitesi Mediko Sosyal Merkezi, Beyazıt Semt Polikliniği olarak Beyazıt Yerleşkesi’nde sağlık hizmeti veriyor. Yükseköğretim kurumlarında ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı olan öğrenciler, personel ve personelin bakmakla yükümlü olduğu kişiler, birinci ve ikinci öğretim ile açık ve uzaktan eğitim ayrımı yapılmaksızın sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor.

Öğrencilerin her anlamda yanında olmayı hedeflediğinde onlara uzman psikologlar eşliğinde psikolojik destek imkânı sunuyor. Rehberlik Danışmanlık ve Sosyal Destek Birim ise eğitimine üniversitede devam eden öğrencilerin üniversiteye karşı aidiyet duygusunun geliştirmesine ve üniversiteye uyum sağlamalarına yardımcı oluyor.

Okuldayken, İş Hayatına Hazırlık…

Üniversite, öğrencilerin eğitim, bilgi ve becerilerine katkı sağlamanın yanı sıra ekonomilerini de desteklemeyi hedefliyor. Öğrenciler, 10 farklı yerleşkede yer alan fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, enstitü, bölüm, merkez, müdürlük, daire başkanlıkları bünyesindeki 85 farklı birimde çalışabiliyor.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NE YÖKAK'TAN 5 YILLIK TAM AKREDİTASYON!

İstanbul Üniversitesi, Türkiye'nin en köklü ve saygın yükseköğretim kurumlarından biri olarak başarılı çalışmalarına devam ediyor. Üniversite son olarak, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından uygulanan 2023 Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) çerçevesinde, 5 yıl süreyle Tam Akreditasyon alarak başarısını bir kez daha kanıtlamış oldu.

YÖKAK tarafından düzenlenen 2024 YÖKAK Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansı’nda, akreditasyon belgesi almaya hak kazanan üniversitelere belge takdim töreni gerçekleştirildi. Konferansa YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, akreditasyon süreci tamamlanan üniversite rektörleri, dekanlar ve çok sayıda akademisyen katıldı.

Yükseköğretimde kalite standartlarını başarı ile karşılayan Üniversite 5 yılı kapsayan Tam Akreditasyon Belgesi, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak tarafından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gülsüm Ak’a takdim edildi.

Konferansta konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, Türkiye'nin Yükseköğrenim Alanı'nda Avrupa’da önde gelen ülkelerden biri olduğunu belirtti. Ülkemizde 208 üniversite, örgün ve açık öğretime devam eden yaklaşık 7 milyon öğrenci ve 185 bine yaklaşan akademik personelin bulunduğunu ifade ederek önemli bir kapasiteye ulaşıldığını dile getirdi. Yükseköğretimde kalite güvencesi standartlarını sistemin tüm alanlarına yaygınlaştırmaya çalıştıklarını vurgulayan Prof. Dr. Özvar, bu çerçevede gelecek 5 yıllık dönem için bir vizyon belirlediklerini aktardı.

Kalite odaklı bir anlayışla çalıştıklarını vurgulayan Prof. Dr. Özvar, üniversitelerin kalite süreçlerine uyum sağlamaları için sürekli teşvik edildiğini ve desteklendiğini ifade etti. YÖKAK'ın Türkiye'deki kalite ve akreditasyon süreçlerini yönetmek amacıyla kurulduğunu hatırlatan Prof. Dr. Özvar, kurumun kuruluşundan bu yana kurumsal kapasiteyi artırma ve kalite süreçlerini yürütme konusunda önemli adımlar attığını belirtti.

Bu önemli başarıyla birlikte İstanbul Üniversitesi, YÖKAK tarafından tanımlanan liderlik, yönetişim, kalite, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı gibi alanlarda belirlenen ölçütleri dikkatle inceleyen bir değerlendirme sürecinden geçmiş ve üstün başarı göstererek 5 yıl süreyle Tam Akreditasyon Belgesi almaya hak kazanmıştır.

Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) nedir?

Kurumsal Akreditasyon Programı, YÖKAK tarafından oluşturulan ve yürütülen bir süreçtir. Bu süreçte, YÖKAK tarafından belirlenen değerlendirme takımları, Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri ile Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kılavuzu doğrultusunda çalışmaktadır. İlgili yükseköğretim kurumları, bu değerlendirme takımlarının gerçekleştirdiği iki aşamalı ziyaret (ön ziyaret ve saha ziyareti) sürecinden geçmektedir. Ziyaretlerin ardından, değerlendirme takımları tarafından Kurumsal Akreditasyon Raporları hazırlanır. Bu raporlar, üniversiteleri "Liderlik, Yönetişim ve Kalite, Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme, Toplumsal Katkı" başlıkları altında 14 ana ölçüt ve 46 alt ölçüt çerçevesinde değerlendirir. Hazırlanan Kurumsal Akreditasyon Raporları, YÖKAK'a sunulur ve buradaki uzmanlar tarafından tekrar incelenir. YÖKAK, bu incelemeleri dikkate alarak, kurumların kalite güvence sistemlerinin olgunluk düzeyini değerlendirir ve üniversitelere ya 5 yıllık "tam akreditasyon" ya da 2 yıllık "koşullu akreditasyon" verilmesine karar verir.

AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ

AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ’NE GENEL BAKIŞ

Günümüzün hızla değişen dünyasında, eğitimde yenilikçi ve esnek yaklaşımlar her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), bu değişim ve dönüşüm sürecine liderlik ederek öğrencilerine bağımsızlık, esneklik ve nitelikli eğitim sunmaktadır. AUZEF, dijital teknolojileri ve bilgi birikimini harmanlayarak İstanbul Üniversitesi'nin yüksek eğitim standartlarını öğrencilerine ulaştırmaktadır.

DEKAN MESAJI

Üniversitemizin dünyaya açılan dijital penceresi olan AUZEF, sahip olduğu misyon, vizyon, temel değerler ve kalite politikası ile Türkiye’nin ve hatta dünyanın en saygın açık ve uzaktan eğitim fakültelerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Dokuz yılı aşkın süredir kurumun farklı kademelerinde görev almış ve AUZEF’in yıllar içerisindeki değişim ve dönüşüm serüvenine tanıklık / liderlik yapmış biri olarak; hayat boyu öğrenme, sürekli gelişim, kariyer farkındalığı, ikinci bir hayat şansı, dijital devrim, teknoloji okur-yazarlığı gibi çağdaş dünyanın önemli etkenlerinin tamamının bu fakültenin özünü yansıttığını rahatlıkla söyleyebilirim. Entelektüel bilgi birikimini geliştirmek; topluma, ailesine, kendine değer katmak isteyen herkesi AUZEF bünyesinde eğitim almaya davet ediyoruz. Özellikle İkinci Üniversite imkânı kapsamında çok istediğiniz ancak değişik etkenlerden dolayı bugüne kadar bir türlü alamadığınız eğitim imkanına rahatlıkla erişebilirsiniz. İçerisinde yaşadığımız dönemde başarılı olmanın anahtar faktörünün yeni yetkinliklerin elde edilmesi ile ilgili olduğu düşünüldüğünde bu büyük ve eşsiz fırsatın kaçırılmaması gerektiğini düşünüyorum. AUZEF, gerek 21. yüzyılın iş dünyasının aradığı yetkinliklerin elde edilmesinde gerekse de entelektüel bilgi birikiminin sağlanmasında Türk Yükseköğretim sistemi içerisinde bir lokomotif olma görevini başarılı bir şekilde sürdürmekte ve gelecek neslin ihtiyaçlarına göre kendini sürekli olarak yenilemektedir. İşte bu yüzden bir eğitim seferberliği çerçevesinde tüm Türkiye’yi eğitime davet ediyor ve “AUZEF İLE BAKIŞ AÇINI ZENGİNLEŞTİR” diyoruz.

AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ TARİHÇE

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), İstanbul Üniversitesi bünyesinde açık öğretim ve uzaktan eğitim programlarının faaliyetlerini yürüten fakültedir. 2009 yılı itibarıyla uzaktan eğitim; 2011 yılından itibaren ise açık öğretim programları kapsamında öğrenci kabul eden AUZEF, bugün gelinen noktada Türkiye’nin en önde gelen dijital fakültesi olma yönünde sürekli ilerlemektedir.

BÖLÜMLERİN TANITIMI

Açık Öğretim Programları

Lisans

Coğrafya

AUZEF Coğrafya Programı, öğrencilere dünya üzerindeki fiziksel ve beşerî sistemleri anlama ve analiz etme becerisi kazandırır. Program; iklim değişikliği, doğal kaynaklar ve şehirleşme gibi konuları kapsar, mezunlara çeşitli sektörlerde kariyer fırsatları sunar.

Çocuk Gelişimi

AUZEF Çocuk Gelişimi Programı, çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimini desteklemeyi amaçlar. Program, çocuk bakımı ve eğitimi alanında gerekli bilgi ve beceriler kazandırır, mezunlara çeşitli eğitim ve bakım kuruluşlarında kariyer fırsatları sunar.

Egzersiz ve Spor Bilimleri

AUZEF Egzersiz ve Spor Bilimleri Programı, öğrencilere spor bilimleri, antrenman teknikleri ve sağlıklı yaşam konularında bilgi ve beceriler kazandırır. Program, mezunlara spor kulüpleri, fitness merkezleri ve sağlık kuruluşlarında kariyer fırsatları sunar.

Felsefe

AUZEF Felsefe Programı, öğrencilere düşünme, sorgulama ve analiz etme becerileri kazandırır. Program, felsefi akımlar ve düşünürler hakkında kapsamlı bilgi sunar, mezunlara eğitim ve araştırma alanlarında kariyer fırsatları sağlar.

İktisat

AUZEF İktisat Programı, öğrencilere ekonomik teoriler, analizler ve uygulamalar hakkında derinlemesine bilgi sağlar. Program, mezunlara kamu ve özel sektör kuruluşlarında ekonomist olarak kariyer fırsatları sunar.

İnsan Kaynakları Yönetimi

AUZEF İnsan Kaynakları Yönetimi Programı, öğrencilere iş gücü yönetimi, performans değerlendirme ve işe alım süreçleri konusunda bilgi ve beceriler kazandırır. Program, mezunlara çeşitli sektörlerde insan kaynakları uzmanı olarak kariyer fırsatları sunar.

İş Sağlığı ve Güvenliği

AUZEF İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, öğrencilere iş yerinde güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları oluşturma konusunda bilgi ve beceriler kazandırır. Program, mezunlara iş güvenliği uzmanı olarak kariyer fırsatları sunar.

İşletme

AUZEF İşletme Programı, öğrencilere yönetim, pazarlama, finans ve insan kaynakları gibi alanlarda geniş kapsamlı bilgi ve beceriler kazandırır. Program, mezunlara çeşitli sektörlerde yönetici olarak kariyer fırsatları sunar.

Rekreasyon

AUZEF Rekreasyon Programı, öğrencilere boş zaman aktiviteleri, spor yönetimi ve eğlence hizmetleri konularında bilgi sağlar. Program, mezunlara turizm ve spor sektörlerinde kariyer fırsatları sunar.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

AUZEF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programı, öğrencilere uluslararası politika, diplomasi ve küresel ilişkiler konusunda bilgi sunar. Program, mezunlara devlet kurumları ve uluslararası organizasyonlarda kariyer fırsatları sağlar.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

AUZEF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Programı, öğrencilere kamu politikaları, yönetim ve siyaset teorileri konusunda bilgi sağlar. Program, mezunlara kamu ve özel sektörde çeşitli yönetim pozisyonlarında kariyer fırsatları sunar.

Sosyoloji

AUZEF Sosyoloji Programı, öğrencilere toplumun yapısını, sosyal ilişkileri ve toplumsal değişimleri anlama ve analiz etme becerisi kazandırır. Program, mezunlara araştırma ve sosyal hizmet alanlarında kariyer fırsatları sunar.

Tarih

AUZEF Tarih Programı, öğrencilere geçmişten günümüze tarihi olayları, olguları ve süreçleri anlama ve yorumlama becerisi kazandırır. Program, mezunlara araştırma, eğitim ve müzecilik alanlarında kariyer fırsatları sunar.

Uluslararası Girişimcilik

AUZEF Uluslararası Girişimcilik Programı, öğrencilere küresel iş ortamında girişimcilik ve yenilikçilik konularında bilgi ve beceriler kazandırır. Program, mezunlara uluslararası iş fırsatlarını değerlendirme imkanı sunar.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

AUZEF Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Programı, öğrencilere uluslararası ticaret, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi konularında bilgi sağlar. Program, mezunlara ticaret ve lojistik sektörlerinde kariyer fırsatları sunar.

Yönetim Bilişim Sistemleri

AUZEF Yönetim Bilişim Sistemleri Programı, öğrencilere bilgi teknolojileri ve yönetim süreçlerinin entegrasyonu konusunda bilgi ve beceriler kazandırır. Program, mezunlara bilişim ve yönetim alanlarında kariyer fırsatları sunar.

Ön Lisans

Bilgisayar Programcılığı

AUZEF Bilgisayar Programcılığı Programı, öğrencilere yazılım geliştirme, programlama dilleri ve veri tabanı yönetimi konularında bilgi ve beceriler kazandırır. Program, mezunlara bilişim sektöründe yazılımcı olarak kariyer fırsatları sunar.

Çocuk Gelişimi

AUZEF Çocuk Gelişimi Programı, çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimini desteklemeyi amaçlar. Program, çocuk bakımı ve eğitimi alanında gerekli bilgi ve beceriler kazandırır, mezunlara çeşitli eğitim ve bakım kuruluşlarında kariyer fırsatları sunar.

E-Ticaret ve Pazarlama

AUZEF E-Ticaret ve Pazarlama Programı, öğrencilere dijital pazarlama stratejileri, e-ticaret platformları ve online satış teknikleri konularında bilgi sağlar. Program, mezunlara e-ticaret sektöründe kariyer fırsatları sunar.

Grafik Tasarımı

AUZEF Grafik Tasarımı Programı, öğrencilere tasarım ilkeleri, görsel iletişim ve dijital sanatlar konularında bilgi ve beceriler kazandırır. Program, mezunlara reklam ajansları, medya ve tasarım stüdyolarında kariyer fırsatları sunar.

İlahiyat

AUZEF İlahiyat Programı, öğrencilere İslam dini, dini ilimler ve ahlak konularında bilgi sağlar. Program, mezunlara dini eğitim, araştırma ve öğretim alanlarında kariyer fırsatları sunar.

İşletme Yönetimi

AUZEF İşletme Yönetimi Programı, öğrencilere yönetim, pazarlama, finans ve insan kaynakları gibi alanlarda geniş kapsamlı bilgi ve beceriler kazandırır. Program, mezunlara çeşitli sektörlerde yönetici olarak kariyer fırsatları sunar.

İş Sağlığı ve Güvenliği

AUZEF İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, öğrencilere iş yerinde güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları oluşturma konusunda bilgi ve beceriler kazandırır. Program, mezunlara iş güvenliği uzmanı olarak kariyer fırsatları sunar.

Kültürel Miras ve Turizm

AUZEF Kültürel Miras ve Turizm Programı, öğrencilere kültürel mirasın korunması ve turizm yönetimi konularında bilgi sağlar. Program, mezunlara turizm sektöründe kariyer fırsatları sunar.

Laborant ve Veteriner Sağlık

AUZEF Laborant ve Veteriner Sağlık Programı, öğrencilere hayvan sağlığı, laboratuvar teknikleri ve veteriner hizmetleri konularında bilgi ve beceriler kazandırır. Program, mezunlara veteriner klinikleri ve hayvan hastanelerinde kariyer fırsatları sunar.

Marka İletişimi

AUZEF Marka İletişimi Programı, öğrencilere marka yönetimi, halkla ilişkiler ve reklamcılık konularında bilgi sağlar. Program, mezunlara reklam ajansları ve kurumsal iletişim departmanlarında kariyer fırsatları sunar.

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

AUZEF Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı, öğrencilere sağlık yönetimi, sağlık politikaları ve hastane işletmeciliği konularında bilgi sağlar. Program, mezunlara sağlık kuruluşlarında yönetici olarak kariyer fırsatları sunar.

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

AUZEF Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı, öğrencilere hava taşımacılığı yönetimi, lojistik ve havaalanı işletmeciliği konularında bilgi sağlar. Program, mezunlara hava yolu şirketlerinde ve havaalanlarında kariyer fırsatları sunar.

Sosyal Hizmetler

AUZEF Sosyal Hizmetler Programı, öğrencilere sosyal hizmet uygulamaları, toplum sağlığı ve sosyal politika konularında bilgi sağlar. Program, mezunlara sosyal hizmet kurumlarında kariyer fırsatları sunar.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

AUZEF Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı, öğrencilere tıbbi terminoloji, dokümantasyon teknikleri ve sağlık hizmetlerinde büro yönetimi konularında bilgi kazandırır. Program, mezunlara hastaneler ve sağlık kuruluşlarında kariyer fırsatları sunar.

Yaşlı Bakımı

AUZEF Yaşlı Bakımı Programı, öğrencilere yaşlı bireylerin fiziksel ve duygusal bakımı konusunda bilgi ve beceriler kazandırır. Program, mezunlara huzurevleri ve bakım merkezlerinde kariyer fırsatları sunar.

Web Tasarımı ve Kodlama

AUZEF Web Tasarımı ve Kodlama Programı, öğrencilere web tasarımı, front-end ve back-end geliştirme konularında bilgi ve beceriler kazandırır. Program, mezunlara dijital ajanslar ve bilişim firmalarında kariyer fırsatları sunar.

Lisans Tamamlama

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

AUZEF Acil Yardım ve Afet Yönetimi Lisans Tamamlama Programı, öğrencilere afet hazırlığı, müdahale ve toparlanma süreçleri hakkında bilgi sağlar. Bu program, mevcut ön lisans derecelerini lisans seviyesine yükseltmek isteyen öğrenciler için tasarlanmıştır. Mezunlar, afet yönetimi, acil durum müdahalesi ve kamu güvenliği alanlarında kariyer fırsatları bulabilirler.

Hemşirelik

AUZEF Hemşirelik Lisans Tamamlama Programı, öğrencilere hasta bakımı, sağlık eğitimi ve tıbbi prosedürler konusunda kapsamlı bilgi ve beceriler kazandırır. Bu program, mevcut ön lisans derecelerini lisans seviyesine yükseltmek isteyen hemşireler için tasarlanmıştır. Mezunlar, hastaneler ve sağlık kuruluşlarında hemşire olarak kariyer fırsatları bulabilirler.

Sağlık Yönetimi

AUZEF Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama Programı, öğrencilere sağlık politikaları, sağlık kurumları yönetimi ve sağlık hizmetleri organizasyonu konularında bilgi sağlar. Bu program, mevcut ön lisans derecelerini lisans seviyesine yükseltmek isteyen öğrenciler için tasarlanmıştır. Mezunlar, sağlık sektöründe yönetici pozisyonlarında kariyer fırsatları bulabilirler.

Sosyal Hizmet

AUZEF Sosyal Hizmet Lisans Tamamlama Programı, öğrencilere bireylerin ve toplumların refahını artırma konusunda bilgi ve beceriler kazandırır. Bu program, mevcut ön lisans derecelerini lisans seviyesine yükseltmek isteyen öğrenciler için tasarlanmıştır. Mezunlar, sosyal hizmet kurumlarında, sağlık kuruluşlarında ve kamu sektöründe kariyer fırsatları bulabilirler.

Uzaktan Öğretim Programları

Lisans

Gazetecilik

AUZEF Gazetecilik Programı, öğrencilere haber yazımı, araştırmacı gazetecilik ve medya etiği konularında kapsamlı bilgi ve beceriler kazandırır. Program, mezunlara gazete, dergi, televizyon ve dijital medya kuruluşlarında kariyer fırsatları sunar.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

AUZEF Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, öğrencilere etkili iletişim stratejileri, medya ilişkileri ve tanıtım kampanyaları konularında bilgi ve beceriler kazandırır. Program, mezunlara halkla ilişkiler ajansları, kurumsal iletişim departmanları ve medya kuruluşlarında kariyer fırsatları sunar.

Kamu Yönetimi

AUZEF Kamu Yönetimi Programı, öğrencilere kamu politikaları, yönetim teorileri ve kamu hizmetleri organizasyonu konularında bilgi sağlar. Program, mezunlara kamu sektöründe, yerel yönetimlerde ve sivil toplum kuruluşlarında kariyer fırsatları sunar.

Radyo TV ve Sinema

AUZEF Radyo, TV ve Sinema Programı, öğrencilere medya üretimi, yayıncılık ve film yapımı konularında kapsamlı bilgi ve beceriler kazandırır. Program, mezunlara televizyon kanalları, radyo istasyonları, film stüdyoları ve prodüksiyon şirketlerinde kariyer fırsatları sunar.

Ön Lisans

Acil Durum ve Afet Yönetimi

AUZEF Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı, öğrencilere afet hazırlığı, müdahale ve toparlanma süreçleri hakkında bilgi sağlar. Program, mezunlara afet yönetimi, acil durum müdahalesi ve kamu güvenliği alanlarında kariyer fırsatları sunar.

Bankacılık ve Sigortacılık

AUZEF Bankacılık ve Sigortacılık Programı, öğrencilere finansal yönetim, bankacılık hizmetleri ve sigorta sektörüne dair kapsamlı bilgi sağlar. Program, mezunlara bankalar, sigorta şirketleri ve finans kurumlarında kariyer fırsatları sunar

Coğrafi Bilgi Sistemleri

AUZEF Coğrafi Bilgi Sistemleri Programı, öğrencilere coğrafi veri analizi, harita yapımı ve uzaktan algılama konularında bilgi ve beceriler kazandırır. Program, mezunlara belediyeler, çevre ajansları ve harita mühendislik firmalarında kariyer fırsatları sunar.

Çocuk Gelişimi

AUZEF Çocuk Gelişimi Programı, çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimini desteklemeyi amaçlar. Program, çocuk bakımı ve eğitimi alanında gerekli bilgi ve beceriler kazandırır, mezunlara çeşitli eğitim ve bakım kuruluşlarında kariyer fırsatları sunar.

Dış Ticaret

AUZEF Dış Ticaret Programı, öğrencilere uluslararası ticaret, ithalat ve ihracat süreçleri hakkında kapsamlı bilgi sağlar. Program, mezunlara dış ticaret şirketleri, gümrükler ve lojistik firmalarında kariyer fırsatları sunar.

Medya ve İletişim

AUZEF Medya ve İletişim Programı, öğrencilere medya üretimi, gazetecilik ve halkla ilişkiler konularında bilgi ve beceriler kazandırır. Program, mezunlara medya kuruluşları, reklam ajansları ve kurumsal iletişim departmanlarında kariyer fırsatları sunar.

İş Sağlığı ve Güvenliği

AUZEF İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, öğrencilere iş yerinde güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları oluşturma konusunda bilgi ve beceriler kazandırır. Program, mezunlara iş güvenliği uzmanı olarak kariyer fırsatları sunar.

Lisans Tamamlama

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

AUZEF Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, öğrencilere etkili iletişim stratejileri, medya ilişkileri ve tanıtım kampanyaları konularında bilgi ve beceriler kazandırır. Program, mezunlara halkla ilişkiler ajansları, kurumsal iletişim departmanları ve medya kuruluşlarında kariyer fırsatları sunar.

Kabul Koşulları

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi YKS, DGS, Yatay Geçiş ve uluslararası öğrenci kabul yöntemleri kapsamında öğrenci almaktadır. Aday öğrenciler, YKS sınavlarına giriş yaptıktan sonra lisans ve ön lisans programlarına tercih yapabilmektedir. ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler kayıt hakkı elde etmektedir. DGS sınavı ile öğrenci alan programlarımız; Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim Lisans Tamamlama) İşletme (Açık Öğretim Lisans), İktisat (Açık Öğretim Lisans), Sosyoloji (Açık Öğretim Lisans), Çocuk Gelişimi (Açık Öğretim Lisans) programlarıdır. Bu programlar, DGS ile öğrenci kabul etmektedir. Mezun olunan ön lisans programının lisansa tamamlanabilmesi için tercih edilecek programın, mezun olunan programların devamı niteliğinde olması gerekmektedir. Herhangi bir üniversitenin lisans programlarından mezun veya hali hazırda öğrenci olanlar fakültemizin lisans ve ön lisans; herhangi bir üniversitenin ön lisans programlarından mezun veya öğrenci olanlar ise fakültemiz ön lisans programlarına ikinci üniversite kapsamında sınavsız olarak kaydolabilmektedir. Çocuk Gelişimi, Felsefe, Sosyoloji ve Tarih Lisans Programlarına ikinci üniversite kapsamında sadece lisans programlarından mezun olmuş 35 yaş ve üzeri kişiler kayıt yaptırabilmektedir.

FAKÜLTENİN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Geleneksel eğitim yöntemleri yerini daha esnek, erişilebilir ve yenilikçi çözümlere bırakırken AUZEF, bu dönüşümün öncülerinden biri olarak öne çıkmaktadır. AUZEF, öğrenmeyi her birey için erişilebilir kılmak, zaman ve mekândan bağımsız bir eğitim imkânı sağlamak ve geleceğin eğitim ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla hareket etmektedir. AUZEF, sunduğu çeşitli avantajlarla her kesimden bireyin eğitim gereksinimlerini karşılamayı amaçlayan bir fakültedir.

Öğrenci merkezli yaklaşımıyla dikkat çeken AUZEF, kişilere sürdürülebilir eğitim olanağı sağlamaktadır. Çeşitli nedenlerle öğrenim hayatına devam edemeyen bireyler, kendilerine uygun zaman dilimlerinde, dijital ortamda sunulan ders materyalleri aracılığıyla bilgiye hızlı ve kolay erişim sağlayarak kariyer ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunabilmektedir. Teknolojik altyapı ve yenilikçi eğitim araçları, öğrencilere zengin ve etkileşimli bir öğrenme deneyimi sunar.

Çevrimiçi paneller, sektörün öncü isimleriyle gerçekleştirilen görüşmeler, akademik sohbetler ve önemli günler kapsamında geliştirilen içerikler AUZEF Dijital platformu üzerinden öğrencilere ulaştırılmaktadır. Tüm içerik ve eğitim materyalleri mobil uyumlu ve kullanıcı dostu platformlar üzerinden erişilebilir. Geniş bir yelpazede program ve ders seçeneğine sahip olan AUZEF, güncel ihtiyaçlara ve eğitim yaklaşımlarına göre ders içeriklerini yenilemektedir. Esnek öğrenme modelleri, farklı eğitim kanalları ve zengin, güncel içerikleriyle AUZEF, çeşitli bilgi kapılarına tek tıkla ulaşım imkânı sağlamaktadır. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nin öne çıkan özellikleri;

Esneklik

Erişebilirlik

Maliyet Etkinliği

Sürekli Güncellenen İçerik

Geniş Program Çeşitliliği

Mobil Uyumlu ve Kullanıcı Dostu Platformlar

Hayat Boyu Öğrenme Perspektifi olarak sıralanmaktadır.

ÖDÜLLER

Kalite Yönetim Süreçlerinde ön plana çıkan AUZEF, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini en ufak bir majör ve minör tehlike olmaksızın 2024 yılında yenilemiştir.

İLKLERİN ÜNİVERSİTESİ: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Ülkemizin ilk ve en köklü üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi, Türk yükseköğretiminin mihenk taşı olma niteliğiyle her daim Türkiye’nin ilklerini gerçekleştirmiş ve tüm yükseköğretim kurumlarına pek çok alanda öncülük etmiştir. Medreseden üniversiteye uzanan geçmişiyle, tüm Türk tarih ve geleneğini de içinde barındırarak bugüne ulaşan İstanbul Üniversitesi, Darülfünun döneminde, Osmanlı bürokrasisinin bilgelerini yetiştirirken, bugün hala güçlü Türkiye’nin nitelikli fertlerini yetiştirmeye devam etmektedir. Türk akademisinin geçmişi ile geleceği arasında köprü olma niteliği taşıyan İstanbul Üniversitesi, akademik geleneklerin belirleyicisi konumunda bulunurken, değişen ve gelişen koşullara uyum kabiliyetiyle de Bilim Yüzyılı’nda tüm yükseköğretim kurumları için yol gösterici olmuş bir araştırma üniversitesidir.

Tarihi itibarıyla yükseköğretim geleneğinde “İlklerin Üniversitesi” olarak yer edinmiş olan İstanbul Üniversitesi’nin bünyesinde bulunan 12 fakülte, alanının ilk fakültesidir.

Fen Fakültesi

İstanbul Üniversitesi’nin sacayaklarından birini oluşturan ve yıllarca “Dar’ül Fünun” yani “Fenler Evi” ismiyle eğitim veren Üniversitemizin isminin taşıyıcısı olan günümüz Fen Fakültesi, 1933 Üniversite Reformu’ndan sonra çağdaş anlamda görevlerini sürdürmüştür. Türkiye’nin ilk Fen Fakültesi olan İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi, mesleki yetkinliğe sahip bireyler yetiştirmeyi, evrensel düzeyde bilgi üreterek ülke bilim ve teknolojisine katkıda bulunmayı düstur edinmiş; bilimsel bilginin halka aktarılmasında bir köprü görevi üstlenmiştir.

Tıp Fakültesi

İstanbul Tıp Fakültesi’nin ilk nüvesi, İstanbul’un fethinden sonra yaptırılan 1470 yılında faaliyete başlayan Fatih Darüşşifası’dır. Süleymaniye Tıp Medresesi, Tıbhane-i Âmire, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane gibi tarihi dönemeçlerden geçerek günümüze ulaşan İstanbul Tıp Fakültesi, 1945 yılına kadar Türkiye’nin tek tıp fakültesi olarak eğitim vermiştir. Bugün İstanbul Tıp Fakültesi, evrensel standartlara sahip nitelikli hekimler ve bilim insanları yetiştiren, ülkemize ve insanlığa yararlı bilgi üreten, kaliteli sağlık hizmeti sunan bir kurum olarak varlığını sürdürmektedir.

Eczacılık Fakültesi

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 1839 yılında Sultan II. Mahmud tarafından Galatasaray’da tesis edilen Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane (Askeri Tıp Mektebi) bünyesinde açılan Eczacı Sınıfı’na değin uzanan tarihiyle Türkiye’nin ilk Eczacılık Fakültesi olma övüncünü taşımaktadır. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi yetiştirdiği bilim insanları ve yürüttüğü araştırmalar ile ülkemizdeki ve dünyadaki bilimsel gelişmelere katkı sağlayan alanının öncü kurumları arasındadır.

Edebiyat Fakültesi

İstanbul Üniversite Edebiyat Fakültesinin çekirdeği 1874’te açılan Darülfünûn-ı Sultanî’nin üç bölümünden birisi olan Edebiyat-ı Aliye Mektebi’dir. 1922 yılında Kurtuluş Kahramanı Mustafa Kemal Atatürk’e, Edebiyat Fakültesi Fahrî Profesörlük payesi verilmiştir. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi geçmişten bugüne yetiştirdiği bilim insanları ve öğretmenlerle toplum nezdinde saygın bir yer edinmiştir.

Hukuk Fakültesi

Tarihi 1839 yılına kadar uzanan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin kökenini, 1855 yılında Şeyhülislamlık tarafından kurulan “Muallimhane-i Nüvvab” adıyla açılan okul oluşturmaktadır. “Mekteb-i Hukuk”, “Darulfünuni Osmani Hukuk Fakültesi” gibi isimlerle modernleşme süreçlerinden geçerek günümüze ulaşan kurum, bugün Türkiye’nin en prestijli hukuk fakültelerinin başında gelmektedir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, temelde ulusal ve aynı zamanda uluslararası alanda üstün nitelikte hukuk eğitimi sunan, zengin hukuk kaynağı rolünü üstlenen ve bu sayede Türkiye’nin hukuk kurumları ve sisteminin gelişmesine katkıda bulunan bir merkez olarak varlığını sürdürmektedir.

Su Bilimleri Fakültesi

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi, 1951 yılında kurulan İstanbul Üniversitesi Hidrobiyoloji Araştırma Enstitüsü’nün 1982 yılında kapatılmasıyla beraber akademisyen ve teknik personelinin büyük bir kısmını bünyesine katarak kurumun devamı olma niteliği taşımaktadır. Su Bilimleri Fakültesi, alanında dünyanın seçkin akademik kurumlarından biridir. Seçkin bilim insanı kaynağına ve modern ekipmanlar ile donatılmış olan laboratuvarlara sahip olan Su Bilimleri Fakültesi’nde etki değeri oldukça yüksek araştırmalar yürütülmektedir.

Diş Hekimliği Fakültesi

Yüzyıllar boyunca berberlerin üstlendiği diş tedavilerine Osmanlı’da bilimsel ve profesyonel bir düstur kazandırma maksadıyla kurulmuş alanında ilk fakülte olarak eğitim veren İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Tıp Fakültesi bünyesinde kurulduğu 1909 yılından bugüne çağdaş eğitim ve öğretim veren, bilimsel araştırma yapan, yetkin diş hekimi ve araştırmacı yetiştiren, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlık hizmeti sunan bir kurum olarak varlığını sürdürmüştür.

İletişim Fakültesi

İstanbul Üniversitesi iletişim Fakültesi’nin tarihi, ülkenin yaşamında önemli payı olan gazetecilerin bilimsel temellere dayalı, çağdaş bir eğitim ortamından geçerek yetişmeleri maksadıyla kurulan Gazetecilik Enstitüsü’ne dayanmaktadır. Kurum 1992 yılında fakülte niteliği kazanmış ve Türkiye’nin ilk iletişim fakültesi olarak eğitime devam etmiştir. Bugün, duyarlı ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip, mesleki etik kurallara uyan, iletişim süreçlerinin tüm boyutlarına hâkim, demokratik ve çağdaş iletişimciler yetiştirmek amacını taşımaktadır.

İktisat Fakültesi

Türkiye’de iktisat eğitimi, ilk kez Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane çatısı altında başlamış, çeşitli fakültelerin müfredatına eklemlendirilmiş iktisat dersleri ile geliştirilmiş ve nihayet 1936’da Türkiye’nin ilk İktisat Fakültesi, İstanbul Üniversitesi çatısı altında kurulmuştur. İktisat Fakültesi, çağdaş ilke ve kurumlar çerçevesinde farklı görüşleri yansıtan evrensel nitelikteki araştırmalarla ekonomik ve toplumsal analize yönelik bilgi üretmek ve bu temeller üzerine eleştirel ve yaratıcı düşünceye sahip bireyler yetiştirmek maksadıyla çalışmaktadır.

İlahiyat Fakültesi

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin temelleri 1900 yılında kurulan Darülfünun-ı Şâhâne’nin Ulûm-ı Âliye-i Dîniyye şubesi ile atılmış; fakülte, 1924 yılında yürürlüğe giren Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile İstanbul Darülfünûnu çatısı altında bulunan ilk beş fakülteden biri olarak hizmet vermeye başlamıştır. Geleneği geleceğe taşıyan İlahiyat Fakültemiz, İslam’ın temel kaynakları çerçevesinde sahih dini bilgi üreterek toplumla paylaşmak; bu doğrultuda bilimsel araştırmalar yaparak bilgi, kültür ve sanat alanlarına katkı sağlamak ve bu kapsamda topluma rehberlik edebilecek donanıma sahip yetkin ilahiyatçılar yetiştirmek üzere çalışmalarına devam etmektedir.

İşletme Fakültesi

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin temelini, 1954 yılında İstanbul Üniversitesi’nde Harvard Business School tarafından kurulmuş ve bugün hala fakülte bünyesinde bulunan lisansüstü eğitime yönelik İşletme İktisadı Enstitüsü oluşturmaktadır. Kurum, 1968 yılında Türkiye'nin İlk İşletme Fakültesi olarak faaliyetlerine başlamış ve bugüne dek küresel işletme eğitiminde fark yaratan, en çok tercih edilen ve en ayrıcalıklı işletme okullarından biri olma gayesiyle çalışmalarını sürdürmüştür.

Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi

Alanında ilk ve tek olarak 1999 yılında yüksekokul statüsüyle eğitim öğretime başlayan kurum, 2015 yılında İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi haline gelmiştir. Fakültemiz, Avrupa ve Asya kıtaları arasında köprü ve bir lojistik üs konumunda olan Türkiye’nin, ulaştırma ve lojistik politikalarının oluşturulmasına, sektörün ihtiyacı olan eğitilmiş insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik çalışmalarla ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve lider bir eğitim kurumu olma yolunda ilerlemektedir.

Görülmektedir ki, İstanbul Üniversitesi, en köklü fakültelerini Bilim Yüzyılı’na gayretle taşıyarak Güçlü Türkiye Vizyonu’na fayda sağlayacak pek çok alanda ilk ve öncü çalışmaları gerçekleştirmiş ve maziden atiye bilim köprüsü olma görevini üstlenmeye bugün de devam etmektedir.

İstanbul Üniversitesi'nden proje başarıları

Bilimin ve araştırmanın merkezi olan İstanbul Üniversitesi, yenilikçi fikirleri önemli projelere dönüştürerek, bilime ve topluma önemli katkılarda bulunuyor. Üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilen güncel projelerden bazıları şu şekilde:

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Önemli Projelere İmza Attı

Fen Fakültesi öğretim üyelerinin iki projesi TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (TÜBİTAK-1001) tarafından 2023 yılı 2. döneminde desteklenmeye uygun bulundu.

Prof. Dr. Serap Öztop Kaptanoğlu'nun TÜBİTAK 1001 Projesi Kabul Edildi

Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Öztop Kaptanoğlu’nun desteklenen “Orlicz Uzaylarının Bazı Geometrik Özelliklerinin s-normlarına Göre İncelenmesi” başlıklı projesinde, elemanları bir ölçü uzayında tanımlı Orlicz uzaylarının geometrisini, literatürde yeni tanımlanan ve kapsayıcı olan s-normları aracılığıyla incelemek ve bu geometrik özellikler arasındaki ilişkilerin elde edilmesi hedeflenmiştir. Bunlar, haklarında az bilgi olan s-normlarına göre Orlicz uzaylarının farklı geometrik yapılarının incelenmesine de temel teşkil edecektir. Proje ekibinde İstanbul Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Rüya Üster , Dr. Arş. Gör. Büşra Arıs, Arş. Gör. Badik Hüseyin Uysal, Arş. Gör. Esra Başar (Yeditepe Üniversitesi),​ Arş. Gör. Şeyma Yaşar (Gebze Teknik Üniversitesi) bulunuyor.

Doç. Dr. Mustafa Bener’in TÜBİTAK-ARDEB 1001 Projesi Kabul Edildi

Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Bener’in desteklenmeye uygun bulunan “Geleneksel CUPRAC Antioksidan Tayin Yönteminin Tablet Formunda Pratik Ölçüm Paketine Dönüştürülmesi ve Bunun Farklı Uygulamaları” başlıklı projesi kapsamında geliştirilecek olan Tablet-CUPRAC yöntemi kullanılarak kapsamlı laboratuvar ortamında gerçekleştirilen antioksidan aktivite ve enzim aktivite tayin yöntemleri çok daha pratik duruma getirilmiş olacaktır. Özellikle kimya, gıda, eczacılık vb. alanlarda çalışan ve antioksidan analizlerinde veya analitik kimya alanında uzmanlaşmamış olsa dahi analizcilerin antioksidan tayinini kolaylıkla yapabileceği ve birim zamandaki analiz sayısını (throughput) arttırabileceği, saha ölçümlerine daha kolay uyarlanabilen bir analiz opsiyonu bu proje ile sunulmuş olacaktır. İlgili tabletler ticari kullanım için de oldukça elverişli bir formda olup kolaylıkla analizcilerin kullanımına arz edilebilecektir. Proje ekibinde araştırmacı olarak Fen Fakültesi Kimya Bölümü Analitik Kimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Bener Araştırma Grubundan Dr. Öğr. Üyesi Furkan Burak ŞEN’in yanı sıra, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümünden Prof. Dr. Reşat APAK ve Doç. Dr. Burcu BEKDEŞER yer alıyor.

İstanbul Üniversitesi Araştırma Ekibi Antarktika’da

Yürütücülüğünü İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Denizhan Vardar’ın yaptığı “Horseshoe Adası Sığ Deniz Tabanı ve Yakın Kıyı Alanları Buzul Kaynaklı Yapılarının Akustik ve Yüksek Ayrımlı İnsansız Hava Aracı ile Tanımlanarak Haritalanması” başlıklı proje kapsamında Antarktika’da önemli çalışmalar yürütülüyor.

“Horseshoe Adası Sığ Deniz Tabanı ve Yakın Kıyı Alanları Buzul Kaynaklı Yapılarının Akustik ve Yüksek Ayrımlı İnsansız Hava Aracı ile Tanımlanarak Haritalanması” yakın geçmiş buzul hareketlerinin belirlenmesi amaçlanıyor.

Araştırma kapsamında İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü’ne ait su altı dronu da kullanılarak çeşitli bulgulara ulaşılması hedefleniyor. Daha önce yapılan araştırmaların sonuçlarıyla birlikte değerlendirildiğinde bu araştırma tamamlayıcı bir özellik taşımaktadır.

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Denizhan Vardar saha çalışmalarına aktif olarak katılmaktadır.

Toplanacak veriler İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Laboratuvarı’nda değerlendirilecektir.

Türkiye, Yunanistan, İtalya ve İsveç İş Birliğinde Avrupa Birliği ERASMUS+ KA220 HED Projesi

Üniversitemiz Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülistan Çiğdem Yalçın’ın Üniversitemiz adına proje yürütücülüğünü yapacağı “LEAP: unLocking carEer potentiAl with comPlex systems, data analytics and machine learning" (Karmaşık sistemler, veri analitiği ve makine öğrenimi ile kariyer potansiyelinin kilidini açmak") başlıklı Avrupa Birliği ERASMUS+ KA220 HED Yükseköğretim Alanındaki İşbirliği projesi, 400.000 Avro’luk toplam bütçe ile fonlanmaya hak kazandı.

15 Aralık 2023’te Atina’da açılış toplantısı gerçekleştirilen proje, Türkiye, Yunanistan, İtalya ve İsveç’te akademi ile endüstrideki bilişim sektörünün bileşenleri arasında bir köprü görevi görecek.

Doç. Dr. Gülistan Çiğdem Yalçın projeyi kısaca şöyle anlatıyor:

“Projemiz kapsamında akademide bilişim ve endüstride bilişim olmak üzere iki bakış açısının birleşiminde disiplinlerarası bir sorun havuzu oluşturulacak. Bu sorunları en doğru ve verimli şekilde ele almak için karmaşık sistemler ve yapay zeka, makine öğrenimi gibi dijital dönüşümlerden yararlanarak geliştireceğimiz teori, metodoloji ve pratikler ile uluslararası kredili, çok dilli ve öğrenci, mezun ya da kariyerini geliştirmek isteyen profesyoneller ile potansiyelini daha verimli kullanmak isteyen, kariyer gelişimi hedefleyen herkese açık olacak olan müfredatlar ve eğitimler geliştireceğiz.

Akademi ve endüstrideki gerçek verilere dayanacak olan ihtiyaç analizleri ışığında oluşturacağımız eğitimlerde Bilgi İletişim Teknolojileri (BİT) becerileriyle donatılacak, iş piyasasının mevcut durumuna uygun geliştirilecek, deneysel bir pedagojik yaklaşımla veri analitiğine ve makine öğrenimine odaklanılan bir müfredatta gerçek hayat problem örnekleri karmaşık sistemler yaklaşımıyla tartışılacaktır.”

ACLIFS Projesi Açılış Toplantısı Gerçekleştirildi

“İklim Değişikliğinin Gıda Güvenliği Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi ve Kırsal Toplumların Dayanıklılığının Arttırılması” projesi açılış toplantısı gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı kapsamında ortaklaşa finanse edilen, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi koordinatörlüğünde, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Meyvecilik Araştırma Enstitüsü ortaklığında yürütülen “ACLIFS - İklim Değişikliğinin Gıda Güvenliği Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi ve Kırsal Toplumların Dayanıklılığının Arttırılması" projesinin açılış toplantısı Isparta Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü’nün toplantı salonunda gerçekleştirildi. Hibrit olarak gerçekleştirilen toplantıya toplamda yaklaşık 150 kişi katılım sağladı.

Toplantının açılış konuşmalarını TÜBİTAK MAM’dan Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Doç. Dr. Abit Balın, Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü’nden Müdür Vekili Dr. İsmail Demirtaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkanlığı’ndan Mühendis Furkan Keskin ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nden Hibe Yöneticisi Özlem Aksoy gerçekleştirildi.

Proje açılış konuşmalarında iklim değişikliğinin günümüzdeki etkileri ve gıda güvenliği üzerinde yarattığı riskler üzerinde duruldu ve yapılacak çalışmanın önemi vurgulandı. Hibe programı kapsamında gerçekleştirilen yaklaşık 1000 başvuru arasından seçilen 29 projeden biri olan bu proje ile, hibe programının etkin bir şekilde yürütülerek kaldıraç etkisini artırmasının da amaçlandığı ifade edildi. Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Vural ve Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik tarafından proje kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar değerlendirildi.

Proje açılış konuşmalarının ardından Proje Koordinatörü Dr. Tuğba Doğan Güzel tarafından proje tanıtım sunumu gerçekleştirildi. Sonrasında Doç. Dr. Haldun Karan moderatörlüğünde, Prof. Dr. Yurdanur Ünal, Prof. Dr. Ali Ertürk, Prof. Dr. Mustafa Tolga Esetlili, Prof. Dr. Levent Başayiğit ve Prof. Dr. Bekir Kayacan’ın katılımı ile “İklim Değişikliğinin Tarımsal Üretim Üzerindeki Etkileri ve Gıda Güvenliği” konulu bir panel oturumu düzenlendi. Panel süresince planlanan çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunularak, iklim değişikliğinin bölgede beklenen etkileri hakkında değerlendirmeler paylaşıldı.

İklim Değişikliğinin Gıda Güvenliği Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi ve Kırsal Toplumların Dayanıklılığının Arttırılması Projesi

18 ayda tamamlanması hedeflenen projenin amacı; iklim değişikliğinin sosyo-ekonomik sonuçları da dahil olmak üzere seçilen bölgelerdeki tarım ve hayvancılık üzerindeki etkilerini belirlemek ve uyum seçeneklerini değerlendirmektir.

Proje kapsamında seçilen üç havzada (Küçük Menderes Havzası ve Eğirdir-Karacaören ve Beyşehir Gölleri Havzaları);

İklim değişikliğinin modellenmesi, su rezervlerinde öngörülen değişikliğin tahmini,

Yeni rezerv koşullarının tarımsal üretime etkisi,

Yeni koşula göre ürün deseninin modellenmesi,

Yeni koşulların ekonomik ve sosyal etkilerinin belirlenmesine

yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Proje çerçevesinde sıra ile gerçekleştirilecek modelleme çalışmaları sonucunda seçilen 3 havza için ayrı ayrı bitki ürün planları hazırlanacak, ekonomik ve sosyal etkilerin azaltımına yönelik olarak kırsal kesimin iklim değişikliği karşısında uyum kapasitesini arttırmaya yönelik planlar oluşturulacaktır.

Bu çerçevede, bölgede tarımsal üretime katkı sağlayan paydaşların hedeflendiği anket çalışmaları ile birlikte, 6 adet eğitim, 6 adet odak grup toplantısı ve 4 adet bölgesel çalıştay gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

ÇAĞDAŞ, GÜÇLÜ VE ZENGİN BİR BİLGİ MERKEZİ; İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANELERİ

İstanbul Üniversitesi, köklü birikimini kütüphanelerinde yürüttüğü çalışmalarla yarınlara aktarıyor. Türkiye’nin en önemli bilgi arşivleri arasında yer alan eserlerin ve koleksiyonların bulunduğu ve elektronik kaynaklarıyla da topluma fayda sunan İstanbul Üniversitesi kütüphaneleri, akademik çalışmalardan sosyal sorumluluk projelerine kadar her alanda fayda sağlamayı sürdürüyor.

Bilimsel çalışmalarının yanı sıra kültürel birikimiyle de araştırmacıların istifadesine önemli kaynaklar sunan İstanbul Üniversitesi, kütüphanelerindeki koleksiyonlarını hem bugün hem de gelecek için faydaya dönüştürecek faaliyetler gerçekleştiriyor. Bu kütüphanelerden birisi yenilenen yapısıyla İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi.

Günümüzdeki zengin koleksiyon yapısı ve hizmet kapsamı ile ulusal ve uluslararası alanda önemli bir bilgi merkezi haline gelen İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, Türkiye'nin eğitim tarihine ışık tutan, dönüşümü ve çağdaşlaşma çabalarını yansıtan önemli bir simge niteliği de taşıyor.

Yeni Merkez Kütüphane Binası sadece, fiziksel bir mekânın yenilenmesi değil, aynı zamanda kütüphanemizin geleceğe dönük vizyonunun bir yansıması.. Bu vizyon, yenilikçi hizmetler, erişilebilirlik, sürdürülebilirlik ve uluslararasılaşma ilkeleri üzerine kurulu.

İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, geçmişimizin mirasını onurla taşıyor ve geleceğe umutla bakıyor. Yeni Kütüphane binası bu anlamda bilgiye, öğrenmeye ve araştırmaya adanmış bir yolculuğun devamı olarak üniversitemizin kalbindeki yeri alıyor.

Merkez Kütüphane Binası Mevcut Birimler ve Sunulan Hizmetler

Başkanlık Stratejik Planlama ve Kütüphane İşlemleri Koordinasyon Kütüphane Diplomasisi ve Projeler Teknik Hizmetler ( Kitap ve Süreli Yayın kayıt kabul ve kataloglama ) Mali İşlemler Kullanıcı Hizmetleri – ILL Bina Yönetimi Elektronik Yayınlar Birimi Sekreterlik Kurumsal Akademik Açık Arşiv Bilişim Hizmetleri Dijitalleştirme Birimi Çeviri Bürosu İÜ Yayınları Engelsiz Bilgi Merkezi Etkinlik Yönetimi Halkla İlişkiler

İDARİ HİZMETLER TEKNİK HİZMETLER KULLANICI HİZMETLERİ ü Başkanlık Stratejik Planlama ve Kütüphane İşlemleri Koordinasyon ü Sekreterlik ü Mali İşlemler ü Kütüphane Diplomasisi ve Projeler ü Taşınır İşlemleri ü Bilişim Hizmetleri ü Çeviri Hizmetleri ü Bina Yönetimi ü Etkinlik Yönetimi ü Yayın Sağlama ü Bağış ü Kataloglama ü İÜ Kütüphaneleri Kataloglama Eğitimleri ü Kütüphane Kurulum Desteği ü Personel ve Stajyer Öğrenci Eğitimleri ü Dijitalleştirme ü Danışma ü Dijital Kopyalama - Fotokopi ü Engelsiz Bilgi Merkezi ü Halkla İlişkiler ü Elektronik Yayınlar ü Kurumsal Akademik Açık Arşiv ü Veritabanları Kullanıcı Eğitimleri ü Kütüphane Oryantasyonu ü Kütüphaneler arası Kaynak Paylaşımı ü Web Sayfası ve Sosyal Medya Duyuruları ü Okuma Grupları ü Sinema ü Video Oyunlar

Ülkemizim İlk Üniversite Kütüphanesi

1846 yılında kurulan Darülfünun içindeki kütüphane, Cumhuriyet döneminde Umumi bir kütüphane olarak yapılandırıldı ve 30 Kasım 1924’te hizmete açıldı.

En Büyük Koleksiyona Sahip Üniversite Kütüphanesi

Kütüphane, otomasyon sisteminde yer alan 1 milyon 966 bin 600 kayıtlı materyal ile ülkemizin en büyük derlemesine sahip.

Derleme Kütüphanesi olan Tek Üniversite Kütüphanesi

Kütüphane 1934 yılında “Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu” ile Türkiye’nin 6 “Derleme Kütüphanesi”nden biri olarak belirlendi ve günümüze kadar bu görevini sürdürdü. Derleme kütüphaneleri ülke içinde yayımlanmış tüm yayınlardan ve ülke dışında Türkiye hakkında yayımlanmış yayınlardan derlenen, çoğaltılmış fikir ve sanat eserlerinin gönderildiği kütüphanelerdir. Bu özellik kütüphaneye üniversite ve araştırma kütüphanesi olmasının yanı sıra “Milli Kütüphane” niteliğini kazandırıyor.

Kütüphane 13 Fakülte, 3 Enstitü, 1 Araştırma Merkezi ve 19 Bölüm kütüphanesi olmak üzere 36 kütüphaneye koleksiyon yönetimi desteği veriyor.

İlk Nadir Eserler Bölümüne Sahip Kütüphane

Kütüphane zengin tarihi ve kültürel geçmişimizin birikimi olan önemli bir nadir eser koleksiyonuna sahip. Osmanlıca dönemi ve coğrafyası başta olmak üzere çok sayıda basılı, yazılı ve görsel formatta tek ve nadir nüsha eser barındıran kütüphane, bu anlamda ülkemizin kültür hazinesi kurumlarından biri. 1924’te kütüphane koleksiyonlarına dâhil edilen ve 2024’te devredilen Yıldız Sarayı Kütüphanesi koleksiyonlarının yanı sıra çok Osmanlı Türkçesi, Arapça, Farsça yazma eserler, Avrupa baskısı nadir eser eserler ile İbnülemin Mahmut Kemal İnal Şahıs gibi önemli şahsiyetlerin koleksiyonlarına da ev sahipliği yapıyor.

İlk ve Tek Restorasyon ve Konservasyon Atölyesine Sahip Üniversite Kütüphanesi

Kütüphane koleksiyonlarında bulunan eserlerin zarar görmemesi, zarar görmüş yazma eserlerin, nadir matbu eserlerin ve hat levhaların onarımını gerçekleştirilmesi ve bu eserlerin koruma altına alınması amacıyla kurulmuş Nadir Eserler Kütüphane bünyesinde kurulan atölye, ülkemizin ilk ve tek üniversite kütüphanesi restorasyon ve konservasyon birimi olma özelliğine sahip.

İlk Dijitalleştirme Birimine ve Projelerine Sahip Kütüphane

Kütüphane ülkemizin ve üniversitenin dijital dönüşüm strateji hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında koleksiyonlarında bulunan kültürel miras ürünü bilgi kaynaklarını dijitalleştirmek için kütüphane bünyesinde dijitalleştirme birimi oluşturmuş; iç ve dış kaynak desteği ile çeşitli projeler yürütmektedir.

Sosyal Medyada (X) En Çok Takip Edilen ve Etkileşim Alan Üniversite Kütüphanesi

Kütüphane, kullanıcıları ile doğru iletişim kurmanın ve nitelikli hizmet sunmanın bir yöntemi olarak sosyal medyayı en etkin şekilde kullanıyor. Popüler sosyal medya platformları olan X ve Instagram gibi platformlardaki hesapları takipçi sayısı, paylaşılan haber ve duyurular ise etkileşim sayıları ile öne çıkıyor.

Tez Arşivi

Kütüphane üniversitenin köklü geçmişiyle doğru orantılı olarak önemli bir eğitim, bilim ve kültür birikimine sahip. Bu birikimlerden biri de üniversitemizde üretilen ilk tezlerdir. YÖK Tez arşivinde yer almayan ve sadece kütüphane koleksiyonlarımızda bulunan bu önemli arşiv, dijitalleştirilerek tüm dünyanın erişimine açık hale getiriliyor.

İstanbul Üniversitesi, Merkez Kütüphane’nin yanı sıra, nitelikli kütüphanecilik faaliyetleriyle birlikte manzarasıyla da öne çıkan İktisat Fakültesi Kütüphanesi, Hukuk Fakültesi Kütüphanesi, Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi gibi fakülte kütüphaneleriyle de öğrencilere ve araştırmacılara fayda sağlamaya devam ediyor.

GENÇ FAKÜLTELERİYLE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Köklü tarihiyle birlikte Türkiye’de yükseköğretimin öncüsü olan İstanbul Üniversitesi, bünyesindeki 17 fakültesiyle nitelikli bir eğitim yuvası olmayı sürdürüyor. Üniversitemiz, kuruluşu uzun yıllar öncesine dayanan fakültelerinin yanı sıra, yakın dönemde açılan, ayrıca çağın ihtiyaçlarına da cevap veren genç fakülteleriyle de dikkat çekiyor.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Fakültesi 4 lisans, 3 yüksek lisans ve 1 doktora programıyla sağlam adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

Mimarlık Fakültesi, Resmî Gazete’nin 11 Mart 2017 tarihli sayısında yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile kuruldu.​ Mimarlık Fakültesi bünyesinde kurulan ilk bölüm Mimarlık Bölümü ve Mimarlık Anabilim Dalı oldu.

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 17 Ekim 2018 tarihli toplantısında Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ve Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, İç Mimarlık Bölümü ve İç Mimarlık Anabilim Dalı ile Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Anabilim Dalı kurulması uygun görüldü. Adı geçen kurulun 31 Mart 2021 tarihli toplantısında da Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Anabilim Dalı isimleri, Endüstriyel Tasarım Bölümü ve Endüstriyel Tasarım Anabilim Dalı olarak değiştirildi. ​

Mimarlık lisans programı 2019-2020 eğitim-öğretim yılı, İç Mimarlık lisans programı 2020-2021 eğitim-öğretim yılı, Şehir ve Bölge Planlama lisans programı 2021-2022 eğitim-öğretim yılı ve Endüstriyel Tasarım lisans programı 2023-2024 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak eğitim-öğretime başladı.

2023 güz yarıyılı itibarıyla Mimarlık, İç Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinin yüksek lisans programları aktif durumda. Ayrıca Mimarlık doktora programı 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında eğitime başladı.

Fakülteyi oluşturan bölümlerin katılımıyla yerel ve küresel ölçekte disiplinler arası çalışmalar yapan, mimarlık ortamını evrensel düzeye yükseltecek meslek insanı ve akademisyen yetiştirmeyi hedefleyen Mimarlık Fakültesi, ulusal kimlik ve değerlere bağlı, uluslararası ölçek ve standartlarda mesleki ve akademik faaliyetlerin gerçekleştirildiği bir kurum olarak faaliyetlerine devam ediyor.

Hemşirelik Fakültesi

Hemşirelik Fakültesi, 30908 sayılı Resmî Gazete’de 4 Ekim 2021 tarihinde yayımlanan karar ile kuruldu.

Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden biri olan İstanbul Üniversitesi’nin genç fakültelerinden biri olan Hemşirelik Fakültesi 2022- 2023 eğitim- öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak eğitim hayatına başladı.

İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yoğun Bakım Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı ve Hemşirelik Esasları Tezli Yüksek Lisans Programlarını yürütüyor.

Birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve sürdürmede bilimsel yaklaşımları kullanarak mesleki rol ve sorumluluklarını yerine getirebilen ve etik değerleri dikkate alan hemşireler yetiştirmeyi hedefleyen Hemşirelik Fakültesi, bilimsel ve çağdaş eğitim yaklaşımıyla nitelikli bakım veren hemşireleri yetiştiren ulusal ve uluslararası alanda tanınan ve tercih edilen bir hemşirelik fakültesi olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi

İstanbul Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi, 2 Haziran 2021 tarih ve 31499 saylı Resmî Gazetede yayınlanan karar ile kuruldu.

Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Yapay Zekâ Mühendisliği ve Siber Güvenlik Mühendisliği bölümleri fakülte kuruluşu ile birlikte onaylandı.

Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi, klasik mühendislik fakültelerinden farklı olarak gelişen bilişim teknolojilerini önceleyen, esnek ve vizyoner bir yapılanma ile dünyadaki bilişim teknolojilerine öncülük etme hedefine sahip. Bu amaca yönelik olarak Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden olan İstanbul Üniversitesi bünyesinde disiplinler arası çalışmalar geliştirmek, sektörel bilişim problemlerine çözümler üretmek, çağın ve sektörün önünde nitelikli bilişim profesyonelleri yetiştirmek ve bilimsel yöntemle akademi ve bilişim sektörünü birleştirme amaçlarıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Bu amaca yönelik olarak öncelikle Bilgisayar Mühendisliği Bölümü için lisans ve yüksek lisans programlarına öğrenci alma hedefi bulunmakta olup, bu konudaki kuruluş çalışmaları devam ediyor.

Başta Türkiye’de olmak üzere, dünyada bilişim alanında felsefi ve bilimsel dönüşüm ve değişime bayraktarlık etmekte olan Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi, uzun vadeli bilimsel çalışmalara ev sahipliği yapmak, bilimin uygulanabilirliğini ve kurumların bilimsel dönüşümünü hızlandırmak, giderek artan ve hızla büyük bir açığa dönüşen nitelikli insan kaynağını yetiştirmek ve sektöre yön verici endüstriyel projelere öncülük etmek hedefleriyle faaliyetlerini sürdürüyor.

SAYILARLA İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Kuruluşu 1453 yılına dayanan İstanbul Üniversitesi, 10 bin 337 personeli ve 62 bin 759 örgün öğrencisi ile Türkiye’nin en büyük üniversitelerinden birisi olmaya devam ediyor.

1 ön lisans, 118 lisans, 287 tezli yüksek lisans, 63 tezsiz yüksek lisans, 12 uzaktan tezsiz yüksek lisans ve 222 doktora programıyla toplam 703 programı bünyesinde bulunduran İstanbul Üniversitesi, 17 fakülte, 14 enstitü, 2 meslek yüksekokulu, 2 yüksekokulu ve 75 merkezi ile uluslararası standartlarda bir eğitim veriyor. AUZEF bünyesinde ise 25 ön lisans, 25 lisans ve 6 lisans tamamlama olmak üzere toplamda 56 program faaliyet gösteriyor.

İstanbul’un en önemli konumlarında bulunan 10 kampüsünde bilime ve eğitime hizmet eden Üniversitemizde, 4 bin 306 akademik personel ve 60 bin 31 idari personel görev alıyor.

İstanbul Üniversitesi'nin ön lisans programlarında 549, lisans programlarında 45 bin 182, tezli yüksek lisans programlarında 8 bin 179, tezsiz yüksek lisans programlarında 2 bin 898, doktora programlarında 5 bin 951 öğrenci olmak üzere toplam 62 bin 759 öğrenci öğrenim görüyor. AUZEF bünyesinde ise ön lisans programlarında 211 bin 48, lisans programlarında 344 bin 113 olmak üzere toplam 555 bin 161 öğrenci eğitimine devam ediyor. Bu sayılarla birlikte İstanbul Üniversitesi öğrencisi sayısı toplamda 617 bin 920’ye ulaşıyor.

Uluslararası Öğrenciler Tarafından Tercih Ediliyoruz

İstanbul Üniversitesi uluslararası öğrenciler tarafından da büyük bir talep görüyor. Lisans programlarında 2 bin 581, tezli yüksek lisans programlarında 787, tezsiz yüksek lisans programlarında 746, doktora programlarında 785, AUZEF ön lisans programlarında 1387, AUZEF lisans programlarında 1686 olmak üzere toplam 7 bin 972 uluslararası öğrenci, üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde sürdürüyor.

Nobel Ödüllü 2 İstanbul Üniversitesi Mezunu

İstanbul Üniversitesi aynı zamanda, Nobel Ödülü almış 2 mezunu olan bir üniversite olma özelliğine de sahip. Bu isimler ise 2006 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’nü alan Orhan Pamuk ve 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü’nü alan Aziz Sancar.