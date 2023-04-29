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Gündem İstanbul Ümraniye'de gençler "Recep Tayyip Erdoğan" sloganlarıyla yürüdü
Gündem

İstanbul Ümraniye'de gençler "Recep Tayyip Erdoğan" sloganlarıyla yürüdü

Yeniakit Publisher
2023-04-29 11:15:00 -

AK Parti İstanbul, 39 ilçede gençlerle beraber saat 20.23 ile 20.53 arasında yürüyüş düzenledi. Bu ilçelerden biri de binlerce kişinin katıldığı Ümraniye oldu. Ümraniyeliler ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüş yaptı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, saat 20.23 ile 20.53 arası İstanbul'un 39 ilçesinde gençleri meydanlara davet etti. Çağrıya yanıt veren AK Partili gençler, saat 20.23'te sokağa indi. Bu ilçelerden biri de binlerce vatandaşın katıldığı Ümraniye oldu.

Meydanları dolduran gençler "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları atarak el ele yürüdü. AK Parti'nin 2023 ve 2053 hedeflerine vurgu yapmak amacıyla Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde saat 20.23’te mehteran takımı ile başlayan yürüyüşler, saatler 20.53’ü gösterdiğinde son buldu. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'da vatandaşlarla birlikte yürüyüşe katıldı.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım

"Reisimizi yedirmeyeceğiz"

İsmet Yıldırım, "Bütün millet Alemdağ Caddesi'nde, reisle birlikte. Ümraniye işte budur. İnşallah 14 Mayıs akşamı bu kutlamayı hep beraber burada yapacağız. Balkon konuşmasını Ümraniye'den yaptıracağız reise. Türkiye bölünmez bir bütün. PKK'ya, FETÖ'ye geçit yok. Türkiye'yi kimseye böldürmeyeceğiz. Reisimizi yedirmeyeceğiz" dedi.
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