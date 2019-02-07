İstanbul ulaşımda global lider olacak! İşte büyük olmanın farkı

Ekonomi Servisi

4 saatlik bir uçuşla 57 ülke ile 1 milyarlık nüfusa ulaşılabilen İstanbul, ulaşım projeleriyle dünya metropolleri arasına girdi. Deloitte’un dünya çapında 52 şehri kapsayan ‘Şehir Mobilite Endeksi’nde İstanbul, Paris, Şangay gibi kentlerle birlikte yer aldı.

Hepsi birbirinden değerli

İstanbul, son yıllarda hayata geçen mega ulaşım projeleri ile adından söz ettiriyor. Tamamlandığında taşıyacağı 200 milyon yolcu ile dünyanın en büyük havalimanı konumunda olan İstanbul Havalimanı, İstanbul’daki dokuz raylı sistemi birbirine bağlaması öngörülen Üç Katlı Boğaz Geçiş Tüneli, İstanbul’u içinden iki deniz geçen bir kent haline getirecek olan Kanal İstanbul Projesi hayata geçmek için gün sayan projelerden yalnızca birkaçı. İşte İstanbul Ticaret Odası veri ve haber kaynaklarına göre 15 milyon nüfuslu şehri birinci lige çıkaran projeler:

Havada dünya liderliği

Önümüzdeki martta hizmete girmesi öngörülen İstanbul Havalimanı, 76 milyon metrekarelik bir alan ve 200 milyon yolcu kapasitesi ile İstanbul’u hava ulaşımında dünya liderliği koltuğuna oturtacak. Yapım maliyeti 10 milyar 247 milyon Euro olan İstanbul Havalimanı, biri kargo olmak üzere toplam 4 pistte hizmet verecek. Günlük 3 bin 500 uçağın iniş kalkış yapacağı dev havalimanı, işletmeye açıldığında 100 bin kişiye de iş imkânı sağlayacak.

İki denizli şehir

Dünyada içinden deniz geçerek iki ayrı kıtaya yayılan tek şehir olma unvanını taşıyan İstanbul, Kanal İstanbul projesi ile içinden iki deniz geçen bir şehir olma özelliği kazanacak. Karadeniz’le Marmara’yı, oradan da Ege ve Akdeniz’i birbirine bağlayan İstanbul Boğazı, bu proje ile adeta ikizine kavuşacak. Bu projeyle İstanbul Boğazı’nda yoğun olan geçişler yeni boğaza aktarılmış olacak. Kanal üzerine 6 boğaz köprüsü yapılacak.

Üç katlı ulaşım

Geçtiğimiz ağustos ayında 100 Günlük İcraat Programı’na alınan Üç Katlı Boğaz Geçiş Tüneli’yle biri gidiş biri dönüş olmak üzere iki karayolu bir de metro hattı boğazın altından geçecek. Deniz kısmının uzunluğu 6.5 kilometre olan proje, İstanbul’daki dokuz raylı sistemi birbiri ile irtibatlandıracak. İstanbul’daki üç boğaz köprüsü birbirine ring halinde bağlanacak. Deniz yüzeyinden derinliği 110 metreyi bulacak olan tünel, İncirli ve Söğütlüçeşme arasında hizmet verecek. Tünelle birlikte 31 kilometrelik alan 40 dakikada geçilebilecek ve sistemle birlikte günlük 1.5 milyon yolcu taşınacak.

Şehrin iki ucu martta buluşuyor

Yapımı için geri sayımı devam eden projelerden biri de Gebze-Halkalı banliyö hattı. Deneme sürüşlerinin başladığı hat, 43 istasyon ve 77 kilometrelik bir alanda hizmet verecek. Yolculuk süresini 115 dakikaya indirecek olan proje ile günde 1 milyon yolcu taşınacak. Sistem ile 96 bin kişinin özel aracını bırakarak toplu taşımaya yönleneceği öngörülüyor.

Tek yönde saatte 75 bin yolcu kapasitesine ulaşacak olan hatta, 2.14 dakika aralıklarla sefer düzenlenecek. Hat ile Üsküdar-Sirkeci arası 4 dakika, Ayrılıkçeşme-Kazlıçeşme arası 13.5 dakika, Söğütlüçeşme-Yenikapı arası 12 dakika, Bostancı-Bakırköy arası 37 dakika, Gebze-Halkalı arası 115 dakikada geçilebilecek. Güzergâhta 43 istasyonun 7’sinde ana hat trenleri ve yüksek hızlı trenler hizmet verecek. Binali Yıldırım, 10 Mart’ta seferlerin başlayacağı müjdesini verdi.

Global lider

Bu projelerle İstanbul Deloitte’un dünya çapında 52 şehri inceleyen ‘Şehir Mobilite Endeksi’ çalışmasına göre İstanbul, ulaşım çeşitliliğinde dünya klasmanında yer aldı. Aralık ayında açıklanan endekse göre İstanbul; “çeşitlilik” başlığı altında Paris, Şangay, Amsterdam, Londra gibi metropollerle birlikte “global lider” olarak tanımlanıyor.

Rakamlarla ulaşım

Avrupa yakasının ilk sürücüsüz metrosu

İstanbul’un ikinci, Avrupa yakasınınsa ilk sürücüsüz metro hattı Kabataş- Mahmutbey güzergahında da ilk seferlerin 2019’un son çeyreğinde başlaması öngörülüyor. Metro hattı; Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Kâğıthane, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Esenler ve Bağcılar olmak üzere 8 ilçeyi birbirine bağlayacak. Toplam 19 istasyonlu güzergâhta sefer süresi 34 dakika olacak ve 1 milyon yolcu taşınacak.

Eminönü’nden Alibeyköy’e

İstanbul’un en işlek güzergâhlarından Eminönü-Alibeyköy hattında da artık raylı ulaşım mümkün olacak. Toplam 10 kilometre uzunluğundaki hattın saatte 15 bin yolcu kapasitesi ile hizmet vermesi ve yolculuk süresinin de 30 dakika olması öngörülüyor. Hatta 14 durak yer alacak. Söz konusu güzergâhın 2020 sonuna kadar hizmet vermeye başlayacağı öngörülüyor.

Sabiha Gökçen’e kolay ulaşım

İstanbul Anadolu yakasının tek havalimanı olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na ulaşım, Kadıköy metro hattının uzatılmasıyla daha kolay hale gelecek.