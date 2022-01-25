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Yaşam İstanbul uçuşlar başladı mı? İstanbul uçak seferleri ne zaman başlayacak?
Yaşam

İstanbul uçuşlar başladı mı? İstanbul uçak seferleri ne zaman başlayacak?

İstanbul iptal olan uçak seferleri | Şiddetli kar yağışı hava yolu trafiğini de olumsuz etkiledi. Pek çok uçuş iptal edildi. Vatandaşlar hava yolu ulaşımındaki kısıtlamanın ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. Peki, bugün uçaklar çalışacak mı?

Yeniakit Publisher
2022-01-25 10:47:00 -
İstanbul uçuşlar başladı mı? İstanbul uçak seferleri ne zaman başlayacak?

İstanbul’da kar yağışı etkili oluyor. Vatandaşlar olumsuz hava koşulları sebebiyle ertelenen uçuşların ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı.

İstanbul uçuşlar başladı mı? İstanbul uçak seferleri ne zaman başlayacak?

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, bugün saat 13.00'ten sonra İstanbul Havalimanı'nda uçuşlara başlanacağını bildirdi. Ekşi, sosyal medya hesabından “İstanbul Havalimanında pistleri ve operasyon alanlarını kardan temizlemek için yoğun çalışma devam etmektedir. Saat 13.00 den sonra Havalimanı uçuş faaliyetlerine başlayacaktır” paylaşımında bulundu.

İstanbul şehirlerarası otobüsler çalışmıyor mu? İstanbul'a otobüs giriş-çıkışı yasak mı?
İstanbul şehirlerarası otobüsler çalışmıyor mu? İstanbul'a otobüs giriş-çıkışı yasak mı?

Yaşam

İstanbul şehirlerarası otobüsler çalışmıyor mu? İstanbul'a otobüs giriş-çıkışı yasak mı?

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