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Gündem İstanbul uçağında büyük panik! Pilot acil iniş yaptı
Gündem

İstanbul uçağında büyük panik! Pilot acil iniş yaptı

THY’nin Gaziantep-İstanbul seferini yapan TK2939 sefer sayılı uçağına kalkıştan bir süre sonra yıldırım düştü. Yolcuların büyük panik yaşadığı uçak Adana’ya zorunlu iniş yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-05-01 11:14:00 -
İstanbul uçağında büyük panik! Pilot acil iniş yaptı

Türk Hava Yolları’nın (THY) Gaziantep – İstanbul seferini yapan TK2939 sefer sayılı uçağına yıldırım çarptı.

Yıldırım isabet etmesinden dolayı uçaktaki yolcular büyük panik yaşarken İstanbul Havalimanı’na inmesi planlanan uçağın pilotu Adana Havalimanı’na zorunlu iniş yaptı.

Güvenli bir şekilde iniş yapan uçakta bulunan yolcuların büyük korku yaşadıkları öğrenildi

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