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Yerel İstanbul trafiğine yağmur etkisi: Rekor kırıldı
Yerel

İstanbul trafiğine yağmur etkisi: Rekor kırıldı

İstanbul'da etkili olan yağmur sebebiyle trafik yoğunluğu yüzde 58'e ulaşarak son zamanların rekorunu kırdı.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 18:02:00 -
İstanbul trafiğine yağmur etkisi: Rekor kırıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2 gündür süren uyarılarının ardından İstanbul’da yağmurlu hava sabah saatlerinde başladı.

Kötü hava koşulları gün boyunca devam etti. Zaman zaman şiddetini arttıran sağanak yağmur karşısında vatandaşların zor anlar yaşadığı görüldü. Akşam saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğuna kalmak istemeyen İstanbullular bugün erkenden yollar düştü.

Beklenen dolu yağışı nedeni ile özel araç kullanımı önceki günlere göre azalsa da ana yollarda büyük yoğunluklar oluştu. Yoğunluk her iki yakada da özellikle TEM ve D-100 Karayolunda etkisini gösterdi.

Trafik bazı bölgelerde durma noktasına gelirken, İBB trafik yoğunluk haritasına göre saat 17.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 58'e ulaşarak son günlerin rekorunu kırdı.

Trafik yoğunluğunun mesai bitiminde daha da artması bekleniyor.

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