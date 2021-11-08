İstanbul trafiğine sis etkisi

Kent genelinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı görülürken, sürücüler sis farlarını yakarak trafikte ilerlemeye çalışıyor.

Anadolu Yakası'nda sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikameti ile D-100 kara yolu Maltepe ve Kartal bölgelerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Sis özellikle kentin yüksek kesimlerinde daha fazla etkili oluyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Çobançeşme mevkisinden başlayan trafik, Haliç Köprüsü çıkışına kadar devam ederken, tersi istikamette İncirli-Yenibosna mevkileri arasında trafikte aksamalar yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Avcılar'da Parseller - Gümüşpala arasında trafikte aksamalar yaşanıyor. Edirne istikametinde ise Küçükçekmece - Avcılar arasında bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.

Hadımköy ve Haramidere'den TEM bağlantı yollarında trafiğin yoğun olduğu gözlendi. TEM otoyolu Ankara istikametinde ise Bahçeşehir-Firuzköy arasında trafik durma noktasına geldi.

TEM'de Ankara istikametinde Bahçeşehir-Altınşehir arasında trafikte yoğunluk yaşanırken, trafiğin yavaş seyrettiği görüldü.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde Sancaktepe ve Sultanbeyli bölgelerinde trafik yoğunluğu oluştu. D-100 karayolunda ise Maltepe-Tuzla arasında bazı mevkilerde trafik yoğunluğu gözlendi. Öte yandan bazı ana arterlerde sisin de etkisiyle görüş mesafesi azalıyor.

D-100 kara yolu ve TEM otoyolu ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerinde yoğunluk oluştu.

Sabah trafiğinde özellikle D-100 kara yolu Kartal-Maltepe ile Bostancı-Göztepe kavşakları arasında, TEM otoyolu Samandıra kavşağı ile Çamlıca gişeler arasında da trafiğin adım adım ilerlediği görüldü.

Ayrıca Anadolu yakasında Kadıköy- Ümraniye-Üsküdar'da bölgesel olarak sis ve pus etkili oluyor.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde Halıcıoğlu, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu mevkilerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM otoyolu Ankara istikametinde Gaziosmanpaş'dan başlayan trafik yoğunluğu Seyrantepe'ye kadar devam ediyor. Beyoğlu Karaköy'den başlayan trafik yoğunluğu, Ortaköy'e kadar uzanıyor.

Sabah saatlerinde işlerine giden vatandaşlar toplu taşıma araçlarında da yoğunluk oluşturdu. Metrobüslerde yoğunluk gözlenirken, Mecidiyeköy'deki metrobüs ve metro aktarma noktalarında yoğunluk yaşandı.

İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, kentteki trafik yoğunluğu saat 08.30 itibariyle yüzde 63 olarak ölçüldü.