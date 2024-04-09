İstanbul trafiğinde bayram rahatlığı!

Ramazan Bayramı öncesi milyonlarca kişinin ayrıldığı İstanbul'da, arefe günü trafik iyice rahatladı.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu, Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü, Bakırköy, Zeytinburnu mevkileri ve Haliç Köprüsü'nde trafik akıcı ilerliyor. Boğaz köprülerinde de trafik akıcı seyrediyor.

Anadolu Yakası'nda da genel olarak trafikte yoğunluk gözlenmezken, TEM Otoyolu Ankara istikameti Ataşehir bölgesi ile D-100 kara yolunda Maltepe ve Pendik mevkilerinde araçlar zaman zaman yavaş ilerledi.

Yoğunluk yüzde 9'a geriledi!

Genel olarak ana arterlerin açık olduğu kentte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Uygulaması'na göre trafik yoğunluğu yüzde 9'a kadar geriledi.

Öte yandan, toplu ulaşım istasyonlarında da yoğunluk yaşanmadı.

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