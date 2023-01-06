İstanbul Topkapı Üniversitesi akademik kadro alıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesindeki genel şartları ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları halinde adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte adayların şahsen ve posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

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