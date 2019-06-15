0553 313 94 23

İstanbul TOKİ kura sonuçları son dakika ne zaman çekilecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla TOKİ eliyle yatay mimariye geçilecek olması TOKİ’den ev alacak vatandaşları daha şimdiden heyecanlandırıyor.Türkiye’nin her noktasında uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla hizmet sunan TOKİ 50 bin konut projesi kapsamında İstanbul’da 300 bin kişinin başvurduğu TOKİ İstanbul kura sonuçları son dakika ne zaman açıklanacağı belli oldu. Peki İstanbul TOKİ kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul TOKİ Kura sonuçları 2019, İstanbul TOKİ ne zaman açıklanacak? İstanbul TOKİ sonuçları son durum.

15 Haziran 2019 Cumartesi 08:40
İstanbul TOKİ kura sonuçları son dakika ne zaman çekilecek?

TOKİ İstanbul kuraları ne zaman? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla TOKİ eliyle yatay mimariye geçilecek olması TOKİ’den ev alacak vatandaşları daha şimdiden heyecanlandırıyor. Türkiye’nin her noktasında uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla hizmet sunan TOKİ 50 bin konut projesi kapsamında İstanbul’da 300 bin kişinin başvurduğu TOKİ İstanbul kura sonuçları son dakika ne zaman açıklanacağı belli oldu. Peki İstanbul TOKİ kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul TOKİ Kura sonuçları 2019, İstanbul TOKİ ne zaman açıklanacak? İstanbul TOKİ sonuçları son durum.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, İstanbul’da düzenledikleri toplantıda 50 bin Sosyal Konut Projesi’nde gelinen süreci, millet bahçelerini, TOKİ faaliyetlerinin ekonomiye katkılarını, kentsel dönüşüm çalışmalarını ve gelecek dönem hedeflerini anlattı. Sosyal konut projesine İstanbul’da 300 bin kişinin başvurduğunu söyleyen Bulut, "En çok başvuruyu İstanbul’dan aldık, kura çekimi 26 Haziran itibariyle başlıyor. Temmuzun ilk haftasında da kura çekimleri olacak, 4 bölgede proje var. Toplamda 6 bin 300 konutun kurası çekilecek ama İstanbul’da başvuruyu da dikkate aldığınız zaman sosyal konut ihtiyacı çok fazla o yüzden öncellikli bu kuraları çekeceğiz” diye kaydetti.

TOKİ istanbul kura sonuçları son dakika ne zaman çekilecek?

İstanbul’da ilk kura, TOKİ Başakşehir Kayabaşı’nda 157 bin 474 başvurunun yapıldığı 4 bin 467 konut için çekilecek. Kura töreni 26-27 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacak. TOKİ Silivri Alipaşa’da yer alan 685 konut için 28 Haziran’da, TOKİ Tuzla’da yer alan 500 konut için 1 Temmuz’da, TOKİ Başakşehir Ayazma’da yer alan 311 konut ile TOKİ Başakşehir Hoşdere’de bulunan 337 konut için ise 2 Temmuz tarihinde kura çekimi yapılacak. TOKİ İstanbul kura sonuçları, kura çekim işleminden hemen sonra açıklanacak.

İstanbul’un hangi ilçelerinde kentsel dönüşüm yapılacak?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un açıkladığı yeni Kentsel Dönüşüm Stratejisi kapsamında 2019 yılı için 106 projede 32 bin 673 konut yapacaklarını belirten Bulut, şöyle devam etti:

"Kentsel dönüşüm İstanbul’un da birinci önceliği çünkü deprem bölgesi. Yapı stoku da dönüşümün yapılması gerektiğini ortaya koyuyor. İstanbul’da da bu yıl ilk etapta 14 bin 76 konutun yapımını planladık. Bu konutla ağırlıklı olarak Esenler, Gaziosmanpaşa, Üsküdar, Kağıthane gibi ilçelerde olacak. Bunların 2 bine yakının ihalesi yapıldı. Bin 700 kadarının da projeleri tamamlandı, ihale aşamasına getirmek üzereyiz. Kağıthane bölgesinde toprak kayması nedeniyle bina çökmüştü. Alanda çalışmalarımızı tamamladık, burada 685 konutun projesi hazır önümüzdeki süreçte hayata geçireceğiz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 08:40
  1. TOKİ İstanbul kura sonuçları son dakika ne zaman çekilecek?
  2. TOKİ istanbul kura sonuçları son dakika ne zaman çekilecek?
  3. İstanbul TOKİ Kura sonuçları 2019
  4. İstanbul TOKİ ne zaman açıklanacak
  5. istanbul toki sonuçları
  6. toki istanbul kura çekilişleri
  7. TOKİ İstanbul kuraları ne zaman?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayseri Gençlerbirliği Kadir Has’ta oynayacak
    1. Kayseri Gençlerbirliği Kadir Has’ta..
    2. Yüksek İhtisas Üniversitesi öğretim..
    3. Adana'da "torbacı" operasyonu
    4. Meysu Outlet AVM, Babaları Tavla..
    5. İstanbul TOKİ kura sonuçları son..
    6. ABD basını: F-35'ler savaşamıyor!
    7. İSTOÇ'da korkutan yangın!
    8. Bayburt’ta serinlemek amacıyla baraj,..
    9. 2015 yılında kaybolmuştu... Şehit..
    10. Bağcılar İSTOÇ’da bir iş yerinde..
    11. İzmir’deki bıçaklı kavga 5 kişi..
    12. Altun'dan öğrencilere mesaj
    13. Yüzbinleri ilgilendiren değişiklikler…..
    14. Dışarı çıkacaklar dikkat!..
    15. İstanbul seçimine sayılı günler..
    16. İstanbul'da trafik kazası: 2 yaralı
    17. Irak'ta ABD Büyükelçiliği yakınına..
    18. 15.06.2019 Günün âyet ve hadisi
    19. Sosyal medyadan video paylaştılar!..
    20. Araçlar bu hale geldi... Korkunç kaza
    21. Korkutan görüntü... Kolonları çatlayan..
    22. Kanlı hesaplaşma... Diyarbakır'da..
    23. Süper Kupa'nın tarihi belli oldu
    24. Trump tehdit etmişti! Ve harekete..
    25. İstanbul'un yanıbaşında... 15 dakika..
    26. Tehlikeli tırmanıyor! ABD ve BM'den..
    27. Endonezya'da 6,4 büyüklüğünde deprem
    28. İzmir'de bıçaklı saldırı
    29. Amasya’da ‘Zakkum’ rüzgarı esti
    30. Beşiktaş’ta ticari aracın çarptığı..
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    Başkan Erdoğan ilk kez konuştu: Affedilemez bir yanlış yaptı
    Başkan Erdoğan ilk kez konuştu: Affedilemez bir yanlış yaptı
    Murat Alan’a saldırının faili belli! İşte böyle hedef gösterdiler
    Murat Alan’a saldırının faili belli! İşte böyle hedef gösterdiler
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor
    Seçimleri bilen anketçiden bomba sonuçlar! 'Bu kez kafa kafaya...'
    Seçimleri bilen anketçiden bomba sonuçlar! 'Bu kez kafa kafaya...'

    Günün Karikatürü

    15 Haziran 2019
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu
    Bir iftirası daha gün yüzüne çıktı... İmamoğlu'na soğuk duş!
    Bir iftirası daha gün yüzüne çıktı... İmamoğlu'na soğuk duş!