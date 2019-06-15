İstanbul TOKİ kura sonuçları son dakika ne zaman çekilecek?

TOKİ İstanbul kuraları ne zaman? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla TOKİ eliyle yatay mimariye geçilecek olması TOKİ’den ev alacak vatandaşları daha şimdiden heyecanlandırıyor. Türkiye’nin her noktasında uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla hizmet sunan TOKİ 50 bin konut projesi kapsamında İstanbul’da 300 bin kişinin başvurduğu TOKİ İstanbul kura sonuçları son dakika ne zaman açıklanacağı belli oldu. Peki İstanbul TOKİ kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul TOKİ Kura sonuçları 2019, İstanbul TOKİ ne zaman açıklanacak? İstanbul TOKİ sonuçları son durum.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, İstanbul’da düzenledikleri toplantıda 50 bin Sosyal Konut Projesi’nde gelinen süreci, millet bahçelerini, TOKİ faaliyetlerinin ekonomiye katkılarını, kentsel dönüşüm çalışmalarını ve gelecek dönem hedeflerini anlattı. Sosyal konut projesine İstanbul’da 300 bin kişinin başvurduğunu söyleyen Bulut, "En çok başvuruyu İstanbul’dan aldık, kura çekimi 26 Haziran itibariyle başlıyor. Temmuzun ilk haftasında da kura çekimleri olacak, 4 bölgede proje var. Toplamda 6 bin 300 konutun kurası çekilecek ama İstanbul’da başvuruyu da dikkate aldığınız zaman sosyal konut ihtiyacı çok fazla o yüzden öncellikli bu kuraları çekeceğiz” diye kaydetti.

TOKİ istanbul kura sonuçları son dakika ne zaman çekilecek?

İstanbul’da ilk kura, TOKİ Başakşehir Kayabaşı’nda 157 bin 474 başvurunun yapıldığı 4 bin 467 konut için çekilecek. Kura töreni 26-27 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacak. TOKİ Silivri Alipaşa’da yer alan 685 konut için 28 Haziran’da, TOKİ Tuzla’da yer alan 500 konut için 1 Temmuz’da, TOKİ Başakşehir Ayazma’da yer alan 311 konut ile TOKİ Başakşehir Hoşdere’de bulunan 337 konut için ise 2 Temmuz tarihinde kura çekimi yapılacak. TOKİ İstanbul kura sonuçları, kura çekim işleminden hemen sonra açıklanacak.

İstanbul’un hangi ilçelerinde kentsel dönüşüm yapılacak?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un açıkladığı yeni Kentsel Dönüşüm Stratejisi kapsamında 2019 yılı için 106 projede 32 bin 673 konut yapacaklarını belirten Bulut, şöyle devam etti:

"Kentsel dönüşüm İstanbul’un da birinci önceliği çünkü deprem bölgesi. Yapı stoku da dönüşümün yapılması gerektiğini ortaya koyuyor. İstanbul’da da bu yıl ilk etapta 14 bin 76 konutun yapımını planladık. Bu konutla ağırlıklı olarak Esenler, Gaziosmanpaşa, Üsküdar, Kağıthane gibi ilçelerde olacak. Bunların 2 bine yakının ihalesi yapıldı. Bin 700 kadarının da projeleri tamamlandı, ihale aşamasına getirmek üzereyiz. Kağıthane bölgesinde toprak kayması nedeniyle bina çökmüştü. Alanda çalışmalarımızı tamamladık, burada 685 konutun projesi hazır önümüzdeki süreçte hayata geçireceğiz."