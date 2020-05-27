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Ekonomi

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden "Doğada Sanat Var" seminerleri

Doğada Sanat Var Çalışma Grubu iş birliğiyle düzenlenecek ve 12 ay boyunca 9 farklı alanı kapsayacak şekilde gerçekleştirilecek online seminerler 29 Mayıs'ta başlayacak

Yeniakit Publisher
2020-05-27 10:36:46 -
İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden "Doğada Sanat Var" seminerleri

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından düzenlenecek ve bir yıl sürecek "Doğada Sanat Var" seminerleri 29 Mayıs'ta başlayacak.

Üniversitenin açıklamasına göre, İstanbul Ticaret Üniversitesi Çevre ve Doğa Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenecek, genel katılıma açık "Doğada Bilim, Doğada Sanat" webinar seminerleri başlıyor.

İstanbul Ticaret Üniversitesi ile "Doğada Sanat Var Çalışma Grubu" iş birliğiyle, 12 ay boyunca 9 farklı alanı kapsayacak şekilde gerçekleştirilecek online seminerlerde 29 uzman katılımcılarla buluşacak.

Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde görev alan akademisyenler tarafından sunumların yapılacak ve genel katılıma açık seminerlere başvurular üniversitenin internet sitesinden alınıyor. 29 Mayıs'ta başlayacak etkinlik, 29 Mayıs 2021'e kadar sürecek.

Açıklamada görüşleri yer alan Çevre ve Doğa Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İdris Oğurlu, eğitimin amacına ilişkin, "Tabiatta yaptığımız yanlışların ve tahribatın yıkıcı etkileri yine bize dönmektedir. İşte bu eğitim etkinliğinin amacı şehirleşmenin ağırlaştırdığı rutinleşmiş hayatımıza bir nefes ara verip, yüzümüzü tekrar doğaya çevirmemizi sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

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