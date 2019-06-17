İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019

İstanbul Ticaret Üniversitesi personel alımları ne zaman? İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi alımı 2019. İstanbul Ticaret Üniversitesi akademik personel alımı ne zaman? İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde akademik personel alımı ilanını yaptı. Üniversite alım duyurusunda 36 öğretim üyesinin alınacağını açıkladı. Peki İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim görevlisi personel alımları hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar...

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Başvurular ilgili Fakülte İdari Ofis Müdürlüğüne şahsen veya posta (https://www.ticaret.edu.tr/iletisim.aspx) ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili bölüme ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru ve Sınav Takvimi

İlk Başvuru Tarihi : 17.06.2019

Son Başvuru Tarihi : 01.07.2019

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi : 05.07.2019

Giriş Sınav Tarihi : 09.07.2019

Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih : 12.07.2019

İstenen Genel Şartlar:

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik”te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak.

Başvuruda İstenen Belgeler:

1. Başvuru dilekçesi,

2. Özgeçmiş (YÖK Formatlı),

3. İki adet fotoğraf,

4. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

5. Lisans mezuniyet belgesi,

6. Lisans transkript belgesi,

7. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge,

8. ALES belgesi (en az 70 puan),

9. Erkek adaylar için askerlik terhis, tehir veya tecil durumunu gösterir belge (Bakaya durumunda olmamak),

10. Varsa bilimsel yayınları gösterir dosya.

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