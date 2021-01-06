  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İstanbul Ticaret Borsasından gıda güvenliği eğitimi
Ekonomi

İstanbul Ticaret Borsasından gıda güvenliği eğitimi

İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz: - "Güvenilir Ürün Platformu ile iş birliği yaparak bu konuda üyelerimizin donanımını artırmayı hedefliyoruz. İnanıyorum ki bu çalışmalar ürün güvenliğine önemli katkılar sağlayacaktır"

Yeniakit Publisher
2021-01-06 09:29:41 -
İstanbul Ticaret Borsasından gıda güvenliği eğitimi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB), gıda sektöründe ürün ve tüketici güvenliği eğitimleri başlatıyor.

İSTİB'den yapılan açıklamaya göre, gıda sektöründe faaliyet gösterenlerin ücretsiz katılabileceği "Güvenli2023 İstanbul" eğitim projesi ile katılımcılar, virüse karşı güvenlik kalkanı oluşturacak bilgilerle donatılacak.

Ürün güvenliği, güvenilir üretim, tedarik zincirinde ürün güvenliği, markalaşma ve iletişim gibi konu başlıklarını içeren online eğitim serisi, 25 Ocak Pazartesi günü başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSTİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, kayıtların açılması ile yoğun katılım beklediklerini belirtti.

Ürü güvenliğinin önemine dikkati çeken Kopuz, şunları kaydetti:

"Ürün güvenliği, seri üretimin, küresel üretim ve pazarın yaygınlaşması ile önemi daha da artan bir konu. Özellikle gıda ürünlerinin güvenliği hayati bir konu. Bu nedenle Güvenilir Ürün Platformu ile iş birliği yaparak bu konuda üyelerimizin donanımını artırmayı hedefliyoruz. İnanıyorum ki bu çalışmalar ürün güvenliğine önemli katkılar sağlayacaktır."


- "Güvenli2023 İstanbul" projesi tüm Türkiye'ye yayılacak


Verilen bilgiye göre, 2023 hedefleri kapsamında dünyanın stratejik şehirlerinin başında gelen İstanbul'daki gıda işletmelerinde ürün güvenliği çalışmalarının yaygınlaştırılması ve Kovid-19 ile mücadelede güvenli üretimin sağlanması amacıyla başlatılan "Güvenli2023 İstanbul" projesi İSTİB önderliğinde tüm Türkiye'ye yayılacak.

Ürün güvenliğinin dış ülkelerle rekabet edilebilir düzeye ulaştırılarak ihracatın artırılması ile İstanbul'un ürün güvenliğinde üst noktalara taşınması için çalışmalarına hız kesmeden devam eden İSTİB, online verilecek eğitimlerden oluşan proje için web sitesinde kayıtları almaya başladı.

Güvenilir Ürün Platformu'nun hazırladığı proje, eğitim alanında yetkin isimler ve Platform Bilim Kurulu'nun katkılarıyla düzenlenecek. Eğitim programından İSTİB'e kayıtlı gıda üreten ve satan tüm gıda işletmeleri başta olmak üzere kayıt yaptıran herkes ücretsiz faydalanabilecek. 2 hafta sürecek online eğitimleri tamamlayan işletmelerden online sınavlarda başarılı olanlara sertifika verilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Son dakika gelişmesi: Mısır da anlaşmayı imzaladı!
Dünya

Son dakika gelişmesi: Mısır da anlaşmayı imzaladı!

Mısır, Suudi Arabistan'da düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK) 41. Zirvesinde El-Ula Bildirisini imzaladı.

Darbe tehdidinde bulunan İlker Başbuğ'un yalanı ortaya çıktı! Asıl maksatları başka
Gündem

Darbe tehdidinde bulunan İlker Başbuğ'un yalanı ortaya çıktı! Asıl maksatları başka

Tarihçi Yazar Mustafa Armağan, arşivden çıkardığı belgelerle darbe imasında bulunan İlker Başbuğ'un yalanını ortaya çıkardı. ..
Kazakistan ‘Moskova’nın gözü topraklarımızda’ diyerek ilan etti: Asla izin vermeyeceğiz
Dünya

Kazakistan ‘Moskova’nın gözü topraklarımızda’ diyerek ilan etti: Asla izin vermeyeceğiz

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya'nın Kazak topraklarına göz diktiğini ifade ederek Moskova yönetime tepki gösterdi...
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay