İstanbul Ticaret Borsası'ndan erken seçim değerlendirmesi: En doğru karar milli iradeye başvurmaktır!

Kopuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı erken seçim kararına ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, gerek ekonomik gerekse siyasal olarak içeriden ve dışarıdan oynanan tüm oyunları bugüne dek boşa çıkardığını bildirdi.

Şu anda ise istikrarı kalıcı hale getirebilmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok isabetli bir karar aldığını belirten Kopuz, şunları kaydetti:

"Birileri tarafından sürekli ortaya atılan erken seçim dedikoduları, siyasetin ve dolayısı ile ülkemizin önünü görmesinde önemli bir engel teşkil ediyordu. Bir yandan Suriye’de verdiğimiz cesur mücadeleyi sürdürürken, bir yandan da ekonomik açıdan saldırı altında olduğumuz bir dönemde alınacak kararların seçim spekülasyonlarından arındırılması ve seçimin gündem olmaktan çıkarılması en doğru hamledir.

Kalıcı istikrar için en doğru karar bir an önce milli iradeye başvurmaktır. Bir an önce seçim sürecinin tamamlanarak, kirli oyunlara fırsat bırakmadan, Türk Milleti yanılmaz iradesi ile tüm dünyaya, istikrarlı yürüyüşüne devam edeceğini göstermelidir. 24 Haziran 2018 seçimleri milletimize ve devletimize hayırlı uğurlu olsun."



'TÜRKİYE'NİN FAYDASINA OLACAĞINA İNANIYORUM'



İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe ise kararın Türkiye'ye ve millete hayırlı olmasını diledi.

16 Nisan 2017’de gerçekleştirilen referandumda halkın bir tercihte bulunduğunu anımsatan Gültepe, şunları kaydetti:

"Referandumla onaylanan yeni yönetim sistemine geçişin öne alınmasının, Türkiye’nin faydasına olacağına inanıyorum. Açıkça dillendirilmese de zaten gündemde hep bir erken seçim beklentisi vardı. MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin sürpriz çıkışı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasıyla belirsizlik sona erdi.

Biz her zaman olduğu gibi bugün de yarın da üretmeye, ihracata, ülkemize döviz kazandırmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki halkımız da 24 Haziran’da sandıkta en doğru kararı vererek belirsizlik ortamını sona erdirecek ve biz ihracatta yeni rekorlar kırmaya devam edeceğiz."