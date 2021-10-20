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Ekonomi İstanbul Ticaret Borsası 97 yaşında
Ekonomi

İstanbul Ticaret Borsası 97 yaşında

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, İstanbul Ticaret Borsası’nın asırlık hizmet maratonunu, çağa ayak uydurarak sürdürdüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 16:08:00 -
İstanbul Ticaret Borsası 97 yaşında

Kopuz, İSTİB’in 97. kuruluş yıldönümü sebebiyle yaptığı açıklamada, İSTİB’in 19 Ekim 1924’te İstanbul Ticaret ve Zahire Borsası adıyla kurulduğunu hatırlattı. Kopuz, şunları kaydetti: “Bu önemli kurumda hizmet etmenin gururunu yaşıyor ve tüm gücümüzle hizmet kalitemizi yükseltmek için çalışıyoruz. Ahiliğe dayanan iş ahlakımızdan ve Borsamızın geçmişinden aldığımız ilkeleri, günümüzün teknolojisi ve dünyamızın ihtiyaçlarıyla birleştirerek, geleceği hedefliyoruz. Önemi her geçen gün artan gıdanın stratejik öneminin farkındayız. Gıdası kendine yeten bir ülke olarak kalmayı ve dünyanın en önemli gıda ihracatçılarından biri olmayı hedefliyor, bu hedefe kararlılıkla yürüyoruz. İstanbul Ticaret Borsası tüm yönetim kadroları ve çalışanları ile birlikte İstanbul ve Türkiye’nin hizmetinde olmaya devam edecektir.”

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