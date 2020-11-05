İSTANBUL (AA) - Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, "Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) duyurulan Mesleklerin Geleceği Raporu'na göre, 2025 yılında insan çalışma saatiyle makine çalışma saati eşitlenecek. Şu anda mevcut çalışanların önümüzdeki 5 yıl içinde yeniden yetenek kazanmaya ihtiyacı var. Yoksa bunlar gelecek döneme ayak uyduramayacaklar." dedi.

Özdemir, online olarak düzenlenen İstanbul Tech Week 2020 etkinliğinde, dijital dönüşüm ve geleceğin iş yapış biçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Teknolojik dönüşüm konusunda ciddi yatırımlar yaptıklarını belirten Özdemir, sektöre ve şirkete faydalı olabilecek pek çok start up ile görüşmeler yaptıklarını anlattı.

İnşaat, turizm, çimento, havaalanı yönetimi ve madencilik alanında faaliyet gösterdiklerini hatırlatan Özdemir, pandemiyle birlikte dijital dönüşüm çalışmalarını hızlandırdıklarını kaydetti.

Özdemir, "Biz 15 ülkede faaliyet gösteriyoruz, 50 binden fazla çalışanımız var. Özellikle inşaatta pandemide gördük ki insanlara uzaktan ulaşabilmemiz gerekiyor. Buna çok önem verdik. Bunun yanında drone ile görüntü alınması, 3D tasarımı ve analizi, AI kullanılması yönünde çalışmalarımız var, bu şekilde proje yönetmek istiyoruz." diye konuştu.





- "Yeni fikirlere çok ihtiyacımız var"





Ebru Özdemir, turizm yatırımlarında sosyal mesafe, takip bilekliği ve havalandırma çözümleri konusunda çalışmalar yürüttüklerini, diğer tüm iş kollarında inovatif çözümler üzerinde çalıştıklarını anlattı.

Özdemir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Teknolojiye önem veriyoruz ama sektörlerimiz teknolojide çok geri. Dolayısıyla yeni fikirlere çok ihtiyacımız var. Dijitalleşme ve kadın istihdamı çok az. Her şey çok insan gücüne bağlı. Dijitalleşmenin odaklandığı iki çözüm başlığı var; birincisi, teması azaltan çözümler ve ekip çalışmasını kolaylaştıracak çözümler... Biz bu konularda da çalışıyoruz. Ayrıca, verimliliği artıracak, Kovid riskini azaltacak, insan hatasını azaltacak çözümlere odaklanıyoruz."

Özdemir, iş sağlığı ve güvenliği konusuna önem verdiklerini söyledi.





- "Takım oyununu geliştirmemiz gerekiyor"





Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir, iş gücü piyasasının dönüştüğünü ifade ederek, Dünya Ekonomik Forumu'nun gelecekte iş gücüyle ilgili "Great Reset (Büyük Yeniden Başlangıç)" yaşanacağını duyurduğunu kaydetti.

Limak Holding'in "Türkiye'nin Mühendis Kızları" projesinde 5'inci yılı tamamladıklarını hatırlatan Özdemir, kadınların mühendislik alanında daha fazla yer almasını amaçladıklarını söyledi.

Özdemir, "Depremde de gördük; yanlış mühendislik, yanlış zemin seçimi yapılmaması gereken şeyler çok acı sonuçlar doğuruyor. Bizim ülke olarak mühendislik kapasitemiz çok ileri. Sadece burada ara elemanlarla, teknik elemanlarla, tüm ekiple beraber takım oyununu geliştirmemiz gerekiyor. Şimdi de yeni nesil mühendisler yetiştiriyoruz." diye konuştu.

Özdemir, geçen hafta Dünya Ekonomik Forumu'nda bir toplantıya katıldığını, burada sunulan Mesleklerin Geleceği Raporu'nu dinlediğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Dünya Ekonomik Forumu'nda duyurulan Mesleklerin Geleceği Raporu'na göre, 2025 yılında insan çalışma saatiyle makine çalışma saati eşitlenecek. Çok yakın bir zamanda olacak bir şey. Otomasyon ve dijitalizasyonda önümüzdeki dönemde çok çılgın gelişmeler olacak. Data analitiği, yapay zeka (AI), dijital pazarlama, siber güvenlik gibi alanlarda da müthiş değişiklikler olacak.

Bütün bu yeni değişiklikler; yeni işler, yeni yetkinlikler gerektirecek. Geçen yıl yayımlanan rapordan farklı olarak bu yılki raporda şu tip yetkinliklerden bahsediliyor; sosyal etki farkındalığı, teknolojik tasarım ve problem anlama, dayanıklılık, esneklik, stresle mücadele, aktif öğrenme ve öğrenme stratejisi... Rapor son olarak da şunu söylüyor; çalışanlarımıza yeniden yetenek kazandırmamız lazım. Şu anda mevcut çalışanların önümüzdeki 5 yıl içinde yeniden yetenek kazanmaya ihtiyacı var. Yoksa bunlar gelecek döneme ayak uyduramayacaklar."

Özdemir, "Türkiye'nin Mühendis Kızları" projesiyle kadınlara yeni yetkinlikler kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.





- "Dijital dönüşüm çok ciddi bir emek gerektiriyor"





Doğan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Çağlar Göğüş de Holding'in faaliyet kollarında dijital dönüşümle alakalı pek çok çalışmayı sürdürdüklerini kaydetti.

Teknolojik dönüşümde aceleci bir tutum sergilememek gerektiğini belirten Göğüş, "Çok iyi bir ekibe ve lidere sahip olsanız da her şeyi çok hızlı yenileyemiyorsunuz. Dijital dönüşüm, çok ciddi bir emek ve çok yönlü çalışma gerektiriyor." dedi.

Hürriyet Emlak'ın yaşadığı dijital dönüşümü, hareket halindeki bir uçağın kanadını değiştirmeye benzeten Göğüş, platformun tüketiciler nezdinde öne çıktığını söyledi.





- "KOBİ'lere uygulamalı çözümler sunuyoruz"





Vodafone Türkiye Kurumsal Ürün ve Çözümler Direktörü Berna Kulaksız ise günümüz dünyasında nesnelerin interneti (IoT) konusunda pek çok sektörde dönüşümün sağlanabildiğini, drone'lerin ticari kullanımında ise arzu edilen mesafenin henüz katedilemediğini belirtti.

IoT teknolojilerinin yaygınlaşması için kurdukları İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Vodafone Future Lab'de, KOBİ'lerin kendileri için gerekli birçok çözümü mühendislerle beraber geliştirebildiğini aktaran Kulaksız, şöyle konuştu:

"İTÜ ile birlikte hayata geçirdiğimiz laboratuvarda 30 çözüm ortağımız var. 34 çözümü sergiliyoruz, burada Dijital Tarım İstasyonu'muz var. Çeşitli sensörlerle toplanan verilerin sergilendiği bir ekosistem sunuyoruz. Aslında biz İTÜ Vodafone Future Lab'de KOBİ'lere uygulamalı çözümler sunuyoruz."

Ford Otosan Akıllı Teknolojler & İnovasyon Müdürü Güner Demirural, Endüstri 4.0 konusunda önemli adımlar attıklarını belirterek, "Tedarikçilerimizin ürettiği ürünleri henüz üretme aşamasında görebiliyoruz, anlık olarak müdahale edebiliyoruz." dedi.

Şu anda Ford Otosan fabrikalarının WEF'in önerdiği seviyede olduğunu aktaran Demirural, fabrikalarının Endüstri 4.0 alanında referans kabul edildiğini söyledi.