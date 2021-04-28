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Yaşam İstanbul tam kapanma metro sefer saatleri
Yaşam

İstanbul tam kapanma metro sefer saatleri

İstanbul metro sefer saatleri güncel | Tam kapanma döneminde İstanbul metro seferlerinde uygulanacak sefer saatleri merak ediliyor. Tam kapanmada metrolar çalışacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-28 16:58:00 -
İstanbul tam kapanma metro sefer saatleri

29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında ülkemizde tam kapanma uygulanacak. Sağlık, gıda, lojistik gibi pek çok alanda görev alanlar ise kısıtlamadan muaf olacak. İşe gidecek olanlarsa İstanbul’da metroların çalışacağı saatleri merak ediyor. İstanbul metro sefer saatleri

İstanbul tam kapanma metro sefer saatleri

İstanbul’da tam kapanma boyunca pek çok hat çalışırken bazı hatlarda ulaşım durdurulacak. Konu hakkında Metro İstanbul’dan yapılan açıklama şöyle:

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile İstanbul genelinde 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar genel sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Kısıtlama süresince sağlık çalışanları ve zorunlu görevleri nedeniyle çalışmak zorunda olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına 29 Nisan 2021 itibari ile seferlerimizde aşağıdaki şekilde düzenleme yapılmıştır.

Aşağıda listelenen hatlarımızda 06.00-21.00 saatleri arasında 15 dakika aralıklar ile işletme yapılacak, 21.00 itibari ile seferlerimiz sona erecektir. Yapılan düzenlemeler işletmelerimiz tarafından günlük ve saat bazlı olarak takip edilerek ihtiyaç görülmesi halinde sefer sıklıklarında yeni düzenlemeler yapılacaktır.

Kısıtlama süresince hizmet verecek hatlarımız:

M1A Yenikapı-Ataköy/Şirinevler

M1B Yenikapı-Kirazlı

M2 Yenikapı-Hacıosman

M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir

M4 Kadıköy-Tavşantepe

M5 Üsküdar-Çekmeköy

M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey

T1 Kabataş-Bağcılar

T4 Topkapı-Mescid-i Selam

T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı

Kısıtlama süresince aşağıdaki hatlarımız hizmet vermeyecektir. 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00 itibari ile tüm hatlarımızda işletme başlayacaktır.

 M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi metro,

F1 Taksim-Kabataş füniküler,

T3 Kadıköy-Moda tramvay,

TF1 Maçka-Taşkışla teleferik,

TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarımızda işletme yapılmayacaktır. Vatandaşlarımız kapalı hatlarımız ile aynı güzergahlar üzerinde hizmet veren İETT araçlarını kullanabilirler.

En kısa zamanda, İstanbul’un tadını çıkartacağımız, sağlıklı hafta sonlarına kavuşmamız dileklerimizle.

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