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Gündem İstanbul taksilerinde zamlı tarife başladı
Gündem

İstanbul taksilerinde zamlı tarife başladı

Yeniakit Publisher
2023-08-14 02:12:00 -
İstanbul taksilerinde zamlı tarife başladı

İstanbul'da taksiciler taksiciler yeni tarifeye geçti. Taksimetre açılış ücreti 12,65 liradan 19,17 liraya, indi-bindi ücreti ise 40 liradan 70 liraya yükseltildi.

Son yıllarda taksi bulmak imkansız bir hale gelirken, taksicilerin yolculara olan davranışları ise sık sık eleştiriliyor.

Ancak zam konusu mevzu olduğunda taksicilerin isteklerinin ardı arkası bitmek bilmiyor.

UKOME toplantısından zam çıkmıştı

İstanbul’da Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) 8 Ağustos’taki toplantısında toplu taşıma yüzde 51,52 oranında zam geldi.

İETT, metrobüs, Marmaray ve metrolarda uygulanmaya başlanan zamlı tarifede uygulama sırası taksilere geldi.

Taksimetreler güncellendi

İstanbul'da taksiciler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararıyla ücretlere yapılan zammın ardından taksimetre cihazlarını güncellemeye başladı.
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Yapılan güncelleme sonrası bu gece yarısıyla birlikte taksi fiyatlarına gelen zam uygulanmaya başlanacak.

Yeni ücretler şu şekilde

Taksimetre açılış ücreti 12,65 liradan 19,17 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 8,51 liradan 13,75 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 100,80 liradan 152,73 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 40 liradan 70 liraya çıkmıştı.

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