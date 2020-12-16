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Ekonomi İstanbul-Tahran-İslamabad yük treni işletmeye alınıyor
Ekonomi

İstanbul-Tahran-İslamabad yük treni işletmeye alınıyor

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 10. Ulaştırma Bakanları Toplantısı’nda İstanbul-Tahran-İslamabad yük treninin 2021 yılı başında yeniden devreye alınması kararlaştırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 11:15:00 -
İstanbul-Tahran-İslamabad yük treni işletmeye alınıyor

Toplantıda trenin hem konteyner hem de konvansiyonel vagonlarla yük taşımacılığı gerçekleştirilebileceği vurgulandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu , video konferans yöntemiyle katıldığı etkinlikte uluslararası yük taşımacılığının önündeki her türlü engelin kaldırılması çağrısında bulundu. Karaismailoğlu, salgınla beraber kara yoluyla taşınan yüklerin bir bölümünün Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı’na kaydığını belirtti. Türkiye’nin gerekli tedbirleri almak suretiyle kapasite arttırımı sağladığını ifade etti. Karaismailoğlu, ulaştırma sektöründe fiziki olarak teati edilen her türlü evrakın bulaş riskinin azaltılmasını teminen iletişim teknolojilerinin ve dijital çözümlerin kullanımının da öneminin altını çizdi. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın video konferans yöntemiyle katılımının beklendiği birinci ve üçüncü kesimleri 4 Eylül’de törenle açılan Ankara-Niğde Otoyolu’nun, 113 kilometrelik otoyol ve 39 kilometrelik bağlantı yollarından oluşan ikinci kesimi de bugün devreye alınarak, projenin tamamı hizmet vermeye başlayacak.

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