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İstanbul Sultangazi’de polise silahlı saldırı: 1 yaralı

İstanbul Sultangazi’de seyir halinde bir otomobilden kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce açılan ateş sonucu 1 polis yaralandı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 08:20
İstanbul Sultangazi’de polise silahlı saldırı: 1 yaralı

Gazi Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerinde seyir  halindeki 34 SZ 0829 plakalı bir otomobilden sivil bir polise ateş açıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerine üç mermi isabet eden polis, yaralandı.  Saldırıyı gerçekleştirenler otomobil ile olay yerinden kaçtı.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı polisi çevredeki bir  hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri de bir iş yerinin güvenlik kamera görüntüleri  incelemeye aldı, olay yerindeki boş kovanları toplayarak delil çalışması yaptı.

Polis, otomobil ile kaçan silahlı saldırgan ya da saldırganların  yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 08:20
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