THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Ankara
0553 313 94 23

İstanbul Sultanbeyli'de hurda araç yandı

Sultanbeyli'de hurdacıların oksijen kaynağı ile parçalamaya çalıştığı minibüs bir anda alev aldı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 16:25
İstanbul Sultanbeyli'de hurda araç yandı

Olay Battalgazi Mahallesi Şark Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hurdacılar bir aracı oksijen kaynağı ile parçalamaya başladı. O sırada çıkan kıvılcımlar aracın içinde yangın çıkarttı.

Araç kısa sürede alev topuna döndü. Alevlerle park halinde bulunan bir hurda kamyonete ve çam ağacına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Araçların hurdacılara ait olduğunu söyleyen bir vatandaş,?Hurdacılar kendi araçlarını parçalamaya çalışırken, spiral taşından çıkan kıvılcımla alev aldı. Kısa sürede itfaiyeciler geldi. Yangını kısa sürede kontrol altına aldılar. Uzun süredir buradalar dedi. 

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 16:25
  1. sultanbeyli
  2. ARAÇ
  3. YANGIN
  4. İTFAİYE

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bu tarihe dikkat! Meteorolojiden "kar geliyor" uyarısı
    1. Bu tarihe dikkat! Meteorolojiden "kar..
    2. 'Zehirli mi' diyerek ağzına sürdü,..
    3. Malezya'dan çok sert açıklama: Bu..
    4. Kadın kılığına giren tacizci,..
    5. Su kabağı deyip geçmeyin
    6. Göçmen Kaçakçılığı yapan çete çökertildi
    7. Avusturya'dan Suudilere Kaşıkçı tepkisi!
    8. Afganistan'daki saldırıda yaralanan..
    9. Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe mesajı:..
    10. Hulusi Akar resti çekti: Asla müsaade..
    11. Şehit Kaymakam davasında karar verildi
    12. Avrupa Birliği'nden Rusya ve..
    13. Yalova'da fuhuş operasyonu! 31 yabancı..
    14. Bursaspor'a müjdeli haber! O isim geri..
    15. Başucunuzda bulunmalı
    16. Japonya'dan Facebook'a sert uyarı!
    17. FETÖ elebaşı iyice zıvanadan çıktı!
    18. FETÖ şüphelileri, Yunanistan'a..
    19. Japonya'dan Cemal Kaşıkçı çağrısı!
    20. Valilik açıkladı! Bitlis'te operasyon
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?

    Günün Karikatürü

    21 Ekim 2018
    Nevşin Mengü yine kendinden geçti! Bu kez çok terbiyesizleşti!
    Nevşin Mengü yine kendinden geçti! Bu kez çok terbiyesizleşti!
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur