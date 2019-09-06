İstanbul Sultanbeyli’de bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
İstanbul Sultanbeyli’de bir mobilya atölyesinde yangın çıktı.
06 Eylül 2019 Cuma 23:04
İstanbul Sultanbeyli’de bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
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