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İstanbul Sultanbeyli'de 4 katlı apartmanda yangın çıktı

Can kaybının olmadığı ve kimsenin yaralanmadığı yangın kısa sürede söndürüldü.

23 Ekim 2018 Salı 14:30
İstanbul Sultanbeyli'de 4 katlı apartmanda yangın çıktı

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı. Alev alev yanan çatı çevredekeki vatandaşarın cep telefonu kameraları tarafından çekildi.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 14:30
  1. sultanbeyli
  2. apartman
  3. yangın

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