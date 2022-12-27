  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yunan spiker açıkladı: Türkiye Yunanistan'a karşı bu uçakları alabilir

Külliye'de yoğun diplomasi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundular

İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş iddiasına cevap

Yok böyle bir hizmet! Hakkari'deki teyze Çapa'daki profesöre muayene olacak!

Yolun sonu göründü! Nevşin Mengü 'sağlam kaynak' diyerek duyurdu: Akşener 6'lı masayı dağıtacak

Yunan medyası böyle duyurdu: Türkiye'den SİHA alarak bize tokat attılar

Halk TV Youtube Koordinatörü Uğur Yanıkel'in ölüm nedeni belli oldu!

Tarihi keşif: 22 metre genişliğinde 3.5 metre derinlikte.... 7 bin 500 yıllık heyecanlandıran değerli bir hazine

Asker ve polis teyakkuza geçti! Sırbistan ve Kosova arasında savaş çanları çalıyor!

Bakan Bilgin Memur-Sen heyeti ile görüştü! Maaşlara zam açıklaması...
Yaşam İstanbul sular saat kaçta gelecek? İSKİ su kesinti saatleri 27 Aralık Salı
Yaşam

İstanbul sular saat kaçta gelecek? İSKİ su kesinti saatleri 27 Aralık Salı

İstanbul’un bazı ilçelerinde 27 Aralık Salı günü su kesintileri yaşanıyor. Kesintilerin yaşandığı ilçelerde bulunanlar ise ‘Sular saat kaçta gelecek?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 09:35:00 -
İstanbul sular saat kaçta gelecek? İSKİ su kesinti saatleri 27 Aralık Salı

27 Aralık Salı günü İstanbul’un bazı ilçelerinde arıza ve bakım kaynaklı su kesintileri yaşanıyor. Bu sebeple vatandaşlar suların ne zaman geleceğini araştırıyor.

İstanbul sular saat kaçta gelecek? İSKİ su kesinti saatleri 27 Aralık Salı

İlçe         :             BAHÇELİEVLER

Etkilenen Mahalleler     :             KOCASİNAN MERKEZ MAH

Açıklama            :             İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 300 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi  :             2022-12-27 07:23:43.0

Bitiş Tarihi         :             Çalışmanın tahmini olarak 27.12.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :             BAĞCILAR

Etkilenen Mahalleler     :             KAZIM KARABEKİR MAH,BARBAROS MAH

Açıklama            :             İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 300 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi  :             2022-12-27 07:31:48.0

Bitiş Tarihi         :             Çalışmanın tahmini olarak 27.12.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :             SULTANGAZİ

Etkilenen Mahalleler     :             ZÜBEYDE HANIM MAH,GAZİ MAH

Açıklama            :             İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi  :             2022-12-27 08:51:29.0

Bitiş Tarihi         :             Çalışmanın tahmini olarak 27.12.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :             ZEYTİNBURNU

Etkilenen Mahalleler     :             YENİDOĞAN MAH

Açıklama            :             İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi  :             2022-12-27 08:35:40.0

Bitiş Tarihi         :             Çalışmanın tahmini olarak 27.12.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23