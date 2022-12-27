İstanbul sular saat kaçta gelecek? İSKİ su kesinti saatleri 27 Aralık Salı
İstanbul’un bazı ilçelerinde 27 Aralık Salı günü su kesintileri yaşanıyor. Kesintilerin yaşandığı ilçelerde bulunanlar ise ‘Sular saat kaçta gelecek?’ sorusunun cevabını araştırıyor.
27 Aralık Salı günü İstanbul’un bazı ilçelerinde arıza ve bakım kaynaklı su kesintileri yaşanıyor. Bu sebeple vatandaşlar suların ne zaman geleceğini araştırıyor.
İstanbul sular saat kaçta gelecek? İSKİ su kesinti saatleri 27 Aralık Salı
İlçe : BAHÇELİEVLER
Etkilenen Mahalleler : KOCASİNAN MERKEZ MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 300 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-12-27 07:23:43.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.12.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : BAĞCILAR
Etkilenen Mahalleler : KAZIM KARABEKİR MAH,BARBAROS MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 300 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-12-27 07:31:48.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.12.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : SULTANGAZİ
Etkilenen Mahalleler : ZÜBEYDE HANIM MAH,GAZİ MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-12-27 08:51:29.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.12.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : ZEYTİNBURNU
Etkilenen Mahalleler : YENİDOĞAN MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-12-27 08:35:40.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.12.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.