İstanbul su kesintileri güncel | İstanbul'da her gün planlı ya da arıza kaynaklı su kesintileri yaşanabiliyor. 15 Ocak Cuma günü de bazı mahallelerde su kesintileri yaşanıyor. Peki, sular ne zaman gelir?

İstanbul sular ne zaman gelecek? Küçükçekmece su kesintisi

İSKİ bakım, onarım sebebiyle yapılacak planlı kesintileri önceden kullanıcılarına haber veriyor. Arıza kaynaklı kısa süreli kesintiler ise İSKİ resmi web sitesinden yayınlanıyor. 15 Ocak Cuma günü Başakşehir, Küçükçekmece, Beykoz ve Çatalca ilçelerinde kesintiler mevcut. Kesintilerin sona ereceği tahmini saatler ise açıklandı. İşte, güncel kesinti bilgileri: