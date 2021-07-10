İstanbul sular ne zaman gelecek? İSKİ güncel kesintiler
İstanbul Anadolu yakası su kesintileri | İstanbul'da zaman zaman arıza kaynaklı su kesintileri yaşanıyor. 10 Temmuz Cumartesi günü İstanbul'da 7 ilçede su kesintisi yaşanıyor. Bu sebeple pek çok kişi 'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelir? Kartal sular ne zaman gelecek? Avrupa yakası su kesintileri güncel
İstanbul’da 10 Temmuz Cumartesi günü pek çok ilçede su kesintisi yaşanıyor. Arnavutköy, Ataşehir, Gaziosmanpaşa, Kartal, Sarıyer, Sultangazi, Silivri ilçelerinde su kesintileri mevcut. Peki, sular ne zaman gelir?
İstanbul sular ne zaman gelecek? İSKİ güncel kesintiler