  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Denizli'de orman yangını
Bakan Hulusi Akar'dan kritik temas
Mardin'in 6 ilçesine büyük müjde
Tacikistan'da deprem: Ölüler var
Yaşam İstanbul sular ne zaman gelecek? İSKİ güncel kesintiler
Yaşam

İstanbul sular ne zaman gelecek? İSKİ güncel kesintiler

İstanbul Anadolu yakası su kesintileri | İstanbul'da zaman zaman arıza kaynaklı su kesintileri yaşanıyor. 10 Temmuz Cumartesi günü İstanbul'da 7 ilçede su kesintisi yaşanıyor. Bu sebeple pek çok kişi 'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelir? Kartal sular ne zaman gelecek? Avrupa yakası su kesintileri güncel

Yeniakit Publisher
2021-07-10 15:55:00 -
İstanbul sular ne zaman gelecek? İSKİ güncel kesintiler

İstanbul’da 10 Temmuz Cumartesi günü pek çok ilçede su kesintisi yaşanıyor. Arnavutköy, Ataşehir, Gaziosmanpaşa, Kartal, Sarıyer, Sultangazi, Silivri ilçelerinde su kesintileri mevcut. Peki, sular ne zaman gelir?

İstanbul sular ne zaman gelecek? İSKİ güncel kesintiler

 

Kurban bayramı tatili belli oldu mu? Kurban bayramı tatili 10 gün mü?
Kurban bayramı tatili belli oldu mu? Kurban bayramı tatili 10 gün mü?

Yaşam

Kurban bayramı tatili belli oldu mu? Kurban bayramı tatili 10 gün mü?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay